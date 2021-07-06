Оккупационный суд в Крыму продлил арест журналиста Есипенко

Подконтрольный России "райсуд" во временно оккупированном Симферополе продлил арест незаконно удерживаемого журналиста Владислава Есипенко. Украинец будет находиться под стражей еще минимум полгода.

Тревогу забила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она призвала международное сообщество немедленно отреагировать на судилище.

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Денисова попросила усилить давление на Россию для защиты прав граждан, которые остались проживать на территории временно оккупированного Крыма и освободить всех незаконно удерживаемых страной-агрессором граждан Украины.

Прошу международные организации и правозащитные институты делегировать на судебные заседания во временно оккупированный Крым своих представителей, чтобы не допустить нарушений прав гражданина Украины Владислава Есипенко,

– подчеркнула омбудсмен по правам человека.

В чем обвиняют журналиста

Ранее оккупанты задержали Есипенко по подозрению в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и устройств, а также – в их перерабатывании и ремонте. Впоследствии к этим обвинениям добавились еще и обвинения в незаконном приобретении и передаче оружия.

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