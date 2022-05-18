Оккупант благодаря селфи спалился, что его подразделение прячется в школах

Служба безопасности Украины обнародовала очередное доказательство того, что оккупанты прячутся в гражданских объектах и ведут оттуда обстрелы.

Пока российские пропагандисты разгоняют фейки о том, что это якобы украинские защитники дислоцируются в школах и больницах, якобы делая "живой щит" из гражданских, оккупанты на самом деле используют помещение украинской школы как свои казармы и военные склады.

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СБУ взломала телефон захватчика. Оккупант фактически сам сделал доказательства в виде селфи. На задних планах можно увидеть спортивный зал и даже учебный класс.

Как оккупант "спалился"



Российский оккупант делает селфи в школе в Херсонской области / Фото СБУ



Он отправляет фото своим родным / Фото СБУ

Судя по фону на одной из фотографий, это помещение для учащихся начальных классов.

На фото – военнослужащий 23-го отряда специального назначения росгвардии, который дислоцируется в Челябинске. Оккупанта зовут Сергей Витальевич Дыдыкин.

Он систематически отсылает родным и знакомым свои "геройские" селфи из школы в городе Белозерка Херсонской области.

Последние разоблаченные преступники СБУ:

Журналисты нашли жену оккупанта из перехваченного СБУ телефонного разговора, в котором она желала пыток и смерти украинским детям. Также идентифицировали самого оккупанта, мужа собеседницы, который на момент телефонного звонка воевал против Украины в Харьковской области.

На днях СБУ обезвредила разветвленную агентурную сеть России, пытавшуюся помочь враждебным ДРГ проникнуть в Николаев.

Украинские правоохранители смогли идентифицировать уже второго российского военного, который насиловал мирных женщин в Киевской области.

Кроме этого, СБУ идентифицировала двух коллаборантов, причастных к подрыву на Северокрымском канале и разоблачила двух учредителей ИТ-компании, которые предоставляли рашистам программное обеспечение и оргтехнику.

Как россияне используют детей

Отметим, российские оккупанты пытаются искать информаторов по всей Украине. В первую очередь враг особенно активно пытается вербовать украинских детей. Детям предлагают гонорары за фото и видео с мест обстрелов, а также с места дислокаций ВСУ. В частности, детей просят фотографировать блокпосты или объекты военной или критической инфраструктуры.

СБУ просит учителей и граждан постоянно говорить детям об опасности переписки с незнакомцами.

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