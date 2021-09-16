Оккупант – это единственный статус России на Донбассе и в Крыму, – Кулеба

Россия активно поощряет жителей оккупированного Донбасса и Крыма к участию в голосовании за Госдуму. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что единственный статус, на который могут рассчитывать россияне на этих территориях – это оккупант.

Об этом министр сообщил на брифинге. По словам Кулебы, Москва не случайно отказалась от продления мандата двух миссий ОБСЕ на пунктах пропуска на границе. Говорится об участках, которые Украина не контролирует.

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Москва умышленно не продлила мандат миссии ОБСЕ

Без наблюдателей ОБСЕ, пояснил Кулеба, россияне могут создавать так называемые "избирательные карусели". В частности – подвозить избирателей, чтобы возник эффект массового волеизъявления.

Я подчеркиваю, что в соответствии с международным правом – единственный статус, которым обладает Россия в Крыму, и в отдельных районах Луганской и Донецкой областей – это государство-оккупант,

– отметил Кулеба.

Рада призвала не признавать выборы на оккупированных территориях

Отметим, что ранее украинский парламент призвал международное сообщество не признавать законными выборы в Госдуму, которые состоялись на оккупированных территориях Украины. Нардепы отметили, что эти действия государства-агрессора противоречат, как украинской Конституции, так международному праву.

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Боевики обещают бесплатные железнодорожные перевозки на выборы

Однако это не останавливает пророссийских боевиков от попыток организовать России как можно больше "избирателей". Для тех, кто не против проголосовать на выборах 17 сентября, обещают организовать бесплатные железнодорожные перевозки. Таким образом жители Донбасса с российскими паспортами смогут попасть на участки.