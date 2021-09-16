Про це міністр повідомив на брифінгу. За словами Кулеби, Москва не випадково відмовилась від продовження мандату двох місій ОБСЄ на пунктах пропуску на кордоні. Мовиться про ділянки, які Україна не контролює.

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Москва навмисне не продовжила мандат місії ОБСЄ

Без спостерігачів ОБСЄ, пояснив Кулеба, росіяни можуть створювати так звані "виборчі каруселі". Зокрема – підвозити виборців, аби виник ефект масового волевиявлення.

Я наголошую, що відповідно до міжнародного права – єдиний статус, яким володіє Росія в Криму та в окремих районах Луганської та Донецької областей – це держава-окупант,

– зазначив Кулеба.

Рада закликала не визнавати вибори на окупованих територіях

Зазначимо, що раніше український парламент закликав міжнародну спільноту не визнавати законними вибори до Держдуми, які відбулись на окупованих територіях України. Нардепи наголосили, що ці дії держави-агресорки суперечать, як українській Конституції, так міжнародному праву.

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Бойовики обіцяють безкоштовні залізничні перевезення на вибори

Проте це не зупиняє проросійських бойовиків від намагань організувати Росії якомога більше "виборців". Для тих, хто не проти проголосувати на виборах 17 вересня, обіцяють організувати безкоштовні залізничні перевезення. Таким чином жителі Донбасу з російськими паспортами зможуть потрапити на дільниці.