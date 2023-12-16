Российский военный расстрелял 70-летнюю жительницу Херсонской области, – СМИ
Во временно оккупированной части Херсонской области российский солдат убил 70-летнюю местную жительницу. Пожилую женщину нашли мертвой с многочисленными травмами на теле.
РосСМИ написали, что в причастности к убийству заподозрили контрактника воинской части 12266. Он признался в преступлении, однако оккупанты решили не открывать дело, пишет 24 Канал.
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Контрактник убил 70-летнюю женщину
13 декабря в Олешках обнаружили тело 70-летней Александры М. с минно-взрывной травмой верхних конечностей, черепно-мозговой травмой, осколочным ранением шеи и другими повреждениями,
– написали журналисты.
Они объяснили, что в преступлении заподозрили 39-летнего жителя российской Тулы Р. Жукова. Он признался и стал рассказывать, что якобы убил женщину в процессе самообороны.
По словам российского оккупанта, 12 декабря, когда он "проверял" дом, к нему якобы на встречу выбежала пенсионерка с гранатой в руках. Якобы именно после этого он выстрелил в нее из автомата Калашникова и скрылся.
По данным СМИ, Жуков был передан командиру воинской части, однако уголовное дело против него не возбуждено.
Последние преступления россиян в Херсонской области
- В ночь на 16 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область. В частности, враги ударили по региону "Шахедами". Обломки вражеского оружия повредили больницу и админздание.
- К сожалению, ранения получили четыре человека. В частности, у 55-летнего мужчины ранение конечностей, у 51-летнего горожанина – осколочная травма головы. Третий раненый – врач, который получил взрывную травму, огнестрельно-осколочное ранение голени.
- Кроме того, за прошедшие сутки Россия произвела 83 обстрела Херсонской области, выпустив 483 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", противотанковых ракетных комплексов, танков, авиации и беспилотников (из которых три – Shahed).
- Оккупанты выпустили по Херсону 36 снарядов. Россия попала в жилые кварталы населенных пунктов области, админздание и медицинское учреждение в Херсонском районе.