Российский военный расстрелял 70-летнюю жительницу Херсонской области, – СМИ

Во временно оккупированной части Херсонской области российский солдат убил 70-летнюю местную жительницу. Пожилую женщину нашли мертвой с многочисленными травмами на теле.

РосСМИ написали, что в причастности к убийству заподозрили контрактника воинской части 12266. Он признался в преступлении, однако оккупанты решили не открывать дело, пишет 24 Канал.

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Контрактник убил 70-летнюю женщину

13 декабря в Олешках обнаружили тело 70-летней Александры М. с минно-взрывной травмой верхних конечностей, черепно-мозговой травмой, осколочным ранением шеи и другими повреждениями,

– написали журналисты.

Они объяснили, что в преступлении заподозрили 39-летнего жителя российской Тулы Р. Жукова. Он признался и стал рассказывать, что якобы убил женщину в процессе самообороны.

По словам российского оккупанта, 12 декабря, когда он "проверял" дом, к нему якобы на встречу выбежала пенсионерка с гранатой в руках. Якобы именно после этого он выстрелил в нее из автомата Калашникова и скрылся.

По данным СМИ, Жуков был передан командиру воинской части, однако уголовное дело против него не возбуждено.

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