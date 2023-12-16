РосЗМІ написали, що у причетності до вбивства запідозрили контрактника військової частини 12266. Він зізнався у злочині, проте окупанти вирішили не відкривати справу, передає 24 Канал.
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Контрактник вбив 70 річну жінку
13 грудня в Олешках виявили тіло 70-річної Олександри М. з мінно-вибуховою травмою верхніх кінцівок, черепно-мозковою травмою, осколковим пораненням шиї та іншими ушкодженнями,
– написали журналісти.
Вони пояснили, що у злочині запідозрили 39-річного мешканця російської Тули Р. Жукова. Він зізнався та почав розповідати, що нібито вбив жінку у процесі самооборони.
За словами російського окупанта, 12 грудня, коли він "перевіряв" будинок, то до нього нібито на зустріч вибігла пенсіонерка з гранатою в руках. Нібито саме після цього він вистрілив у неї з автомат Калашникова та втік.
За даними ЗМІ, Жукова передали командиру військової частини, проте кримінальну справу проти нього не порушили.
Останні злочини росіян на Херсонщині
- У ніч проти 16 грудня російські окупанти вкотре атакували Херсонську область. Зокрема, вороги вдарили по регіону "Шахедами". Уламки ворожої зброї пошкодили лікарню й адмінбудівлю.
- На жаль, поранень зазнали четверо людей. Зокрема, у 55-річного чоловіка поранення кінцівок, у 51-річного містянина – осколкова травма голови. Третій поранений – лікар, який зазнав вибухової травми, вогнепально-осколкового поранення гомілки.
- Окрім того, за минулу добу Росія здійснила 83 обстріли Херсонської області, випустивши 483 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", протитанкових ракетних комплексів, танків, авіації та безпілотників (з яких три – Shahed).
- Окупанти випустили по Херсону 36 снарядів. Росія поцілила в житлові квартали населених пунктів області, адмінбудівлю та медичну установу у Херсонському районі.