РосЗМІ написали, що у причетності до вбивства запідозрили контрактника військової частини 12266. Він зізнався у злочині, проте окупанти вирішили не відкривати справу, передає 24 Канал.

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Контрактник вбив 70 річну жінку

13 грудня в Олешках виявили тіло 70-річної Олександри М. з мінно-вибуховою травмою верхніх кінцівок, черепно-мозковою травмою, осколковим пораненням шиї та іншими ушкодженнями,

– написали журналісти.

Вони пояснили, що у злочині запідозрили 39-річного мешканця російської Тули Р. Жукова. Він зізнався та почав розповідати, що нібито вбив жінку у процесі самооборони.

За словами російського окупанта, 12 грудня, коли він "перевіряв" будинок, то до нього нібито на зустріч вибігла пенсіонерка з гранатою в руках. Нібито саме після цього він вистрілив у неї з автомат Калашникова та втік.

За даними ЗМІ, Жукова передали командиру військової частини, проте кримінальну справу проти нього не порушили.

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