Оккупант накрыл свой окоп среди "голых" деревьев яркой клеенкой: ВСУ быстро нашли "тайник"
Российские оккупанты никогда не отличались особой смекалкой, зачастую наоборот их недальновидность и тупость теряет их. В этот раз россиянин надеялся укрыться от украинских защитников в очень "неприметном" окопе.
Об этом 24 канала рассказали источники в 30-й отдельной механизированной бригаде имени князя Константина Острожского. Отмечают, что оккупант накрыл свой окоп яркой клеенкой и надеялся, что его не заметят.
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Этот оккупант был слишком смелый или очень глупый. Свой окоп среди "голых" деревьев он накрыл клеенкой цвета морской волны,
– отметили военнослужащие.
И добавили, что россиянин таки глупый! Ибо сообразительный оператор дрона 30 ОМБр нашел ненадежный тайник и точным сбросом гранаты ликвидировал врага.
"Россиянину только и осталось, что из последних сил залезть под землю. Навсегда", – отметили в ВСУ.
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Россияне несут колоссальные потери
- На днях украинцы праздновали 100 тысяч погибших русских кафиров. Захватчики надеялись взять Киев за три дня, зато уложили свою жизнь.
- Путин до сих пор не приказал своей армии выводить войска, поэтому потери захватчиков будут только расти. А поскольку союзники усиливают помощь ВСУ, то темпы гибели россиян каждый раз будут больше. "Частная мобилизация" в России скрыто продолжается, потому что "перекрывать" потери как-то надо.
- В ВСУ не раз предупреждали, что будут уничтожать каждого врага, который ступит на украинскую землю и выполняет свое обещание. Поэтому ни мобилизация, ни иранские дроны не помогут врагу одержать хоть какие-нибудь победы на поле боя.
- По состоянию на 23 декабря Россия потеряла 100 950 военных, в том числе 550 захватчиков наши защитники уничтожили за текущие сутки.