Оккупант накрыл свой окоп среди "голых" деревьев яркой клеенкой: ВСУ быстро нашли "тайник"

Российские оккупанты никогда не отличались особой смекалкой, зачастую наоборот их недальновидность и тупость теряет их. В этот раз россиянин надеялся укрыться от украинских защитников в очень "неприметном" окопе.

Об этом 24 канала рассказали источники в 30-й отдельной механизированной бригаде имени князя Константина Острожского. Отмечают, что оккупант накрыл свой окоп яркой клеенкой и надеялся, что его не заметят.

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Этот оккупант был слишком смелый или очень глупый. Свой окоп среди "голых" деревьев он накрыл клеенкой цвета морской волны,

– отметили военнослужащие.

И добавили, что россиянин таки глупый! Ибо сообразительный оператор дрона 30 ОМБр нашел ненадежный тайник и точным сбросом гранаты ликвидировал врага.

"Россиянину только и осталось, что из последних сил залезть под землю. Навсегда", – отметили в ВСУ.

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