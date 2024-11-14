"Друг, ты не туда попал": военный рассказал, как брал в плен оккупанта

Силы обороны берут немало россиян в плен во время активных боевых действий. Это очень важно, ведь, благодаря увеличению обменного фонда, украинцы, которые находятся в российском плену, смогут вернуться домой.

Боец 2 штурмового батальона 3 ОШБр с позывным "Тунец" рассказал 24 Каналу о том, как брал россиянина в плен. Это произошло на огневой позиции в Харьковской области.

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Пленный оккупант

Военный отметил, что во время выполнения боевого задания на огневой позиции к ним с собратьями "пришел" враг.

Мы сидели в окопах. Ждали. Уже прошло довольно много времени. Кто-то разговаривал на украинском, кто-то на русском. Возник момент, когда разговор продолжался на русском. Прошло несколько минут, и мы услышали из входа слова: "парные-парные, свои",

– сказал он.

Боец отметил, что он и его побратим встретились взглядами. Они сразу поняли – это не свой, а оккупант.

На нас смотрело "хорошее" лицо, немного посеченное. Мы на нем сразу нацелились оружием. Я ему сказал: "нет, друг, не туда попал, не туда",

– подчеркнул военный.

Он объяснил, что работает с оружием АК-12 и именно поэтому оккупант, вероятно, и подумал, что это его подразделение, ведь некоторые россияне также используют такие автоматы.

Важно! Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады взяли в плен российского военного из 155-й бригады морской пехоты. Пленный, который воевал в составе ЧВК "Вагнер" и участвовал в штурмах Соледара и Бахмута, рассказал о казни украинских военных, назвав имена тех, кто отдавал и выполнял приказы.

Стоит заметить, что перед тем, как оккупант попал в плен, он оказался под огневым ударом Сил обороны.

"Он к нам пришел уже раненый. Мы узнали у него информацию, которая нам была нужна, оказали ему медицинскую помощь и отправили на другую позицию, ведь не могли держать у себя пленного", – добавил боец с позывным "Тунец".