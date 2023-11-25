"Изнасиловали женщину и убили, проломили мужчине голову молотком": оккупант о преступлениях

Российские военные продолжают кичиться военными преступлениями. Так, один из оккупантов в телефонном разговоре рассказал, как его собратья изнасиловали женщину, после чего – убили.

Подробно о преступлениях стало известно благодаря перехвату ГУР МО. Он дает нам услышать шокирующий разговор между русским оккупантом и какой-то женщиной.

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Изнасиловали и убили

Начал он с того, что вчера произошло ЧП. По его словам, из-за нее никого не выпускают. А все потому, что оккупанты понапивались в лесу в "Рубежке", после этого убили одного минометчика. Но этим все не кончилось.

Потом женщину в городе поймали, изнасиловали и убили,

– добавил захватчик.

Он подтвердил, что это его солдаты совершили это военное преступление. На что собеседница смогла вытеснить из себя только "Охр***ть".

Оккупант рассказывает об изнасиловании и убийстве женщины: смотрите видео 18+

Оккупант не переставал рассказывать правду о военных преступлениях. Он заметил, что потом к дереву привязали мужчину, избивали его, а также сломали ему все пальцы на руках. После этого ему проломили голову молотком.

Собеседница не могла поверить в услышанное. Следовательно, переспросила, это ли дело рук его же собратьев, что захватчик подтвердил.

Из 3 батальона, из нашего, минометчики. Сейчас ФСБ должно быть там... Они по отдельности, короче. Ну, наш батальон, но отдельно они – минометчики,

– уточнил он.

И это еще не всё. Добавил, что из 1 батальона напились оккупанты и украли оружие. После этого они в состоянии алкогольного опьянения побежали в неизвестном направлении.

Раньше журналистам удалось выйти на след еще одного русского захватчика. Он был тем, кто удерживал в подвале 366 украинцев в начале полномасштабного вторжения.

Выйти на след помогла Чичерина

На военного, чьим позывным является "Клен", указали жители села Ягодное Черниговской области. Его считают ответственным за насильственное удержание в подвале местной школы 366 человек. Их заставляли там сидеть 27 дней. И, к сожалению, вследствие этого из-за удушья, недостатка воды и пищи умерли 10 человек.

Ягоднянцы рассказывали нам о двух российских офицерах, которые фактически были главными и решали, когда людям есть, ходить в туалет, дышать свежим воздухом и даже жить. Особенно жестоким, по рассказу людей, был офицер с позывным "Клен",

– рассказывает журналистка редакции расследований Общественного Алла Садовник.

Выйти на оккупанта удалось благодаря видео. Его выложила в сеть российская пропагандистка и певица Чичерина.