Детально про злочини стало відомо завдяки перехопленню ГУР МО. Воно дає нам почути шокуючу розмову між російським окупантом і якоюсь жінкою.

Читайте також Окупанти намагаються їх "зламати": як Україні повернути викрадених Росією дітей

Зґвалтували та вбили

Почав він з того, що вчора сталася НП. За його словами, через неї нікого не випускають. А все тому, що окупанти понапивалися в лісі у "Рубіжці", Після цього вбили одного мінометника. Але цим усе не закінчилося.

Потім жінку в місті спіймали, зґвалтували і вбили,

– додав загарбник.

Він підтвердив, що це його солдати скоїли цей воєнний злочин. На що співрозмовниця змогла витиснути з себе лиш "Охр***ти".

Окупант розповідає про зґвалтування і вбивство жінки: дивіться відео 18+

Окупант не припиняв розповідати правду про воєнні злочини. Він зауважив, що потім до дерева прив'язали чоловіка, били його, а також зламали йому всі пальці на руках. Після цього йому проломили голову молотком.

Співрозмовниця не могла повірити у почуте. Відтак, перепитала, чи це теж справа рук його ж побратимів, що загарбник підтвердив.

З 3 батальйону, з нашого, мінометники. Зараз ФСБ має бути там... Вони окремо, коротше. Ну, наш батальйон, але окремо вони – мінометники,

– уточнив він.

І це ще не все. Додав, що з 1 батальйону напилися окупанти та вкрали зброю. Після цього вони в стані алкогольного сп'яніння побігли у невідомому напрямку.

Раніше журналістам вдалося вийти на слід ще одного російського загарбника. Він був тим, хто утримував у підвалі 366 українців на початку повномасштабного вторгнення.

Вийти на слід допомогла Чічєріна

На військового, чиїм позивним є "Кльон", вказали мешканці села Ягідне Чернігівської області. Його вважають відповідальним за насильне утримання у підвалі місцевої школи 366 людей. Їх змушували там сидіти впродовж 27 днів. І, на жаль, внаслідок цього через задуху, нестачу води та їжі померли 10 людей.

Ягіднянці розповідали нам про двох російських офіцерів, які, фактично, були головними й вирішували, коли людям їсти, ходити до туалету, дихати свіжим повітрям та навіть жити. Особливо жорстоким, за розповіддю людей, був офіцер з позивним "Кльон",

– розповідає журналістка редакції розслідувань Суспільного Алла Садовник.

Вийти на окупанта вдалося завдяки відео. Його виклала у мережу російська пропагандистка та співачка Чічєріна.