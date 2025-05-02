Говорил, что признал ошибку: на Покровском направлении оккупант добровольно сдался в плен
- Российский оккупант на Покровском направлении добровольно сдался в плен после того, как увидел украинский дрон и начал подавать сигналы о помощи.
- 24-летний житель Самарской области сначала заявлял, что не был готов воевать, но дальнейшая проверка выявила, что он врал, чтобы сохранить жизнь.
На Покровском направлении российский оккупант увидел над собой украинский дрон и начал подавать сигналы о помощи. Так враг добровольно сдался в плен.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на военных 3 бригады оперативного назначения "Спартан" имени Петра Болбочана.
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Оккупант испугался и умолял взять его в плен
На одном из участков Покровского направления воины бригады наблюдали за российским солдатом с помощью БпЛА. Он умолял смилостивиться и не убивать его. Оккупант сигнализировал, что готов добровольно дойти до украинских позиций и сдаться в плен.
Оккупантом оказался 24-летний житель Самарской области. Он открыто говорил с украинскими военными и уверял, что не был готов воевать, а идти на передовую "его заставили". Мужчина рассказывал и о своем "невинном прошлом".
Однако более детальная проверка установила, что оккупант врал. Легенду о "признании ошибки" он придумал, чтобы сохранить жизнь.
Удивлены ли мы ложью россиянина? Нет. Типичный пример оккупанта, что смелый только среди подобных себе или безоружных,
– сообщили в бригаде.
Российский солдат также на "10 из 10" оценил работу украинских операторов БпЛА.
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Напомним, ранее российские добровольцы, которые воюют на стороне Украины, взяли в плен оккупанта во время отражения одного из штурмов врага. Легион "Свобода России" напоминает, что бойцы вражеской армии могут добровольно сдаваться в плен через официальные каналы связи и таким образом спастись от гибели.