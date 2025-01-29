Оккупант из Тюменской области вернулся домой на отпуск и убил жену

В Тюменской области "ветеран" войны в Украине убил жену во время отпуска. Ему показалось, что та ему изменила.

На него открыли уголовное производство. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также В Москве в пять раз уменьшилось количество желающих подписать контракт с российским Минобороны

Что известно об убийстве от рук "ветерана"

Оккупант Алексей,пошел воевать добровольцем в 2022 году. Он вернулся домой в Ялуторовск Тюменской области на несколько дней, чтобы отметить свой день рождения 6 октября. Во время празднования он заподозрил свою жену Екатерину в измене, когда ему показалось, что она поцеловала другого мужчину. В порыве ярости Алексей ударил ее кулаком по голове, что привело к смертельному отеку мозга.

Супруги прожили вместе 16 лет и воспитывали двух общих детей. У Екатерины также было еще двое детей от предыдущих браков, которые жили отдельно.

По словам старшего сына погибшей, Алексей часто проявлял агрессию: он мог "вспыхнуть" на ровном месте, начать кричать. Бывало, что они дрались с мамой, он "почему-то всегда бил ее по голове".

Мужчину обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений, приведших к смерти.

Опеку над двумя осиротевшими детьми взяли на себя старшие дети Екатерины.