"Нас *башут даже свои": российский военный жалуется на потери и недочисление выплат

Находящийся на Харьковщине оккупант жалуется на начальство. Он говорит о безумных потерях и недочислениях выплат.

Да, в разведке обнародовали перехваченный разговор, где один из захватчиков плачет, что танков уже не хватает. Очевидно, что все из-за огромных потерь у врага.

Кстати "У нас так много потерь, что по телевизору не покажут": перехвачен разговор оккупанта

российское телевидение лжет

Говорит, что "танки мрут", в его подразделении осталось 11 солдат из 30. россиянин рассказывает знакомому, что по телевидению показывают ложь. Конечно, пропагандисты значительно уменьшают свои потери.

Что по телевизору, я тебе говорю – сплошное на**алово,

– говорит захватчик.

Денег не платят

россиянин жалуется и на зарплаты. Говорит, что за 2 месяца получил 80 тысяч рублей вместо 400 тысяч. Боевые не платят, ведь по спискам оккупанты "находятся в Москве". Таким образом государство-агрессор экономит на выплатах для своих солдат.

Однако россиянин добавляет, что дальше, чем за часть, эта информация не выходит – все скрывают.

Воевать некому, стреляют по своим

Оккупант говорит, что россияне бегут с войны. Воевать в его части некому. Кроме того, он ругает свое руководство и собственную артиллерию, потому что бьют по своим.

"Нас *башут даже свои, арта ху**ит, прямо, бывает, по нам", – признается захватчик.

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