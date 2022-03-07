Оккупанта бьют по всему миру: запустили "коктейль Молотова" в "Русский дом" в Париже

7 марта 2022 , 13:56
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Россия осуществляет геноцид украинского народа, из-за чего стала изгнанником цивилизованного мира. Российскому агрессору нигде не рады.

Дерзкий Кремль требует обеспечить безопасность россиян

В Кремле заявили о нападении на представительство Россотрудничества в Париже. Нападение произошло ночью 7-го марта.

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В здание "Русского дома" в Париже была брошена бутылка с горючей жидкостью. Сообщается, что пострадавших нет.

Дерзкий Кремль требует от французских властей обеспечить безопасность официальных учреждений РФ.

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Автор: Михайло Гема