Россия осуществляет геноцид украинского народа, из-за чего стала изгнанником цивилизованного мира. Российскому агрессору нигде не рады.

Дерзкий Кремль требует обеспечить безопасность россиян

В Кремле заявили о нападении на представительство Россотрудничества в Париже. Нападение произошло ночью 7-го марта.

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В здание "Русского дома" в Париже была брошена бутылка с горючей жидкостью. Сообщается, что пострадавших нет.

Дерзкий Кремль требует от французских властей обеспечить безопасность официальных учреждений РФ.

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