Оккупанта бьют по всему миру: запустили "коктейль Молотова" в "Русский дом" в Париже
7 марта 2022 , 13:56Читати новину українською
Россия осуществляет геноцид украинского народа, из-за чего стала изгнанником цивилизованного мира. Российскому агрессору нигде не рады.
Дерзкий Кремль требует обеспечить безопасность россиян
В Кремле заявили о нападении на представительство Россотрудничества в Париже. Нападение произошло ночью 7-го марта.
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В здание "Русского дома" в Париже была брошена бутылка с горючей жидкостью. Сообщается, что пострадавших нет.
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