Российские оккупанты, которых когда-то считали "второй армией" мира, теперь ходят лишь бы в чем. Вероятно, одежду они украли у местных жителей.

Видео со странно одетыми россиянами распространили в социальных сетях. На кадрах видно врагов, одетых во что-то совсем непохожее на одежду профессиональной армии.

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В чем ходят оккупанты

Неделя моды на подмостках ВСУ. Сезон: весна – зима. Модели заморские, импортированные,

– пошутили над врагами в сети.

И действительно, одеты россияне довольно странно: один в босоножках, другой – в красных мокасинах, третий – в кроссовках с красными завязками.

Оккупанты одеты как бездомные: смотрите видео

ВСУ ликвидировали оккупантов, частично одетых в форму наших военных

Военные 77-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили подразделение оккупантов, на большинстве членов которого были элементы формы военных нашего государства. Это произошло на одном из важных направлений фронта.

По данным наших военных, в большинстве уничтоженного личного состава подразделения были замечены:

ботинки;

элементы формы одежды;

снаряжение ВСУ.

Военные предположили, что враги сняли одежду с пленных или погибших воинов. Подробнее об инциденте – читайте по ссылке.