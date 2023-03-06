"Вторая армия" в шлепанцах и красных мокасинах: сеть облетело видео с "модными" оккупантами
Российские оккупанты, которых когда-то считали "второй армией" мира, теперь ходят лишь бы в чем. Вероятно, одежду они украли у местных жителей.
Видео со странно одетыми россиянами распространили в социальных сетях. На кадрах видно врагов, одетых во что-то совсем непохожее на одежду профессиональной армии.
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В чем ходят оккупанты
Неделя моды на подмостках ВСУ. Сезон: весна – зима. Модели заморские, импортированные,
– пошутили над врагами в сети.
И действительно, одеты россияне довольно странно: один в босоножках, другой – в красных мокасинах, третий – в кроссовках с красными завязками.
Оккупанты одеты как бездомные: смотрите видео
ВСУ ликвидировали оккупантов, частично одетых в форму наших военных
Военные 77-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили подразделение оккупантов, на большинстве членов которого были элементы формы военных нашего государства. Это произошло на одном из важных направлений фронта.
По данным наших военных, в большинстве уничтоженного личного состава подразделения были замечены:
- ботинки;
- элементы формы одежды;
- снаряжение ВСУ.
Военные предположили, что враги сняли одежду с пленных или погибших воинов. Подробнее об инциденте – читайте по ссылке.