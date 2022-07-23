Оккупантам уже никого не обмануть, - Зеленский возмущен новой атакой врага на Одессу

Российские войска 23 июля нанесли не только удар по порту Одессы. Россия жестко атаковала все свои политические позиции в цивилизованном мире.

Теперь к заявлениям государства-террориста больше никто не будет даже прислушиваться. Об этом сказал Владимир Зеленский в своем обращении за 23 июля.

Если кто-то в мире мог говорить, что нужен диалог с россией, договоренности… Видите, что происходит? Сегодняшние российские "Калибры" уничтожили саму возможность подобных заявлений. Мы видим абсолютное единодушие мировой реакции на этот удар. Оккупантам уже никого не обмануть,

– сказал глава Украины.

Обращение Владимира Зеленского за 23 июля: смотрите видео