Перспективы для россиян неутешительны: генерал-лейтенант в отставке рассказал, к чему следует готовиться Крыму

В Крыму для российских оккупантов и связанных с ними гражданских лиц ситуация становится всё более опасной. Удары Сил обороны Украины по логистике, военным объектам и так называемой "дороге смерти" уже сказываются на снабжении российских подразделений на полуострове.

Военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире 24 Канала объяснил, к чему следует готовиться Крыму в ближайшее время. По его словам, перспективы для россиян там неутешительны, а Силы обороны Украины будут работать над тем, чтобы их положение только ухудшалось.

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Оккупантам в Крыму нужно бежать как можно скорее

В Крыму уже начинается отток тех, кто связан с российским оккупационным присутствием. Прежде всего это касается семей военных и военно-морских, которых привезли на полуостров в надежде на безопасную жизнь вдали от боевых действий.

Они уже начали бежать. Это касается семей военных и военно-морских, которые приехали и привезли их, потому что думали, что здесь будет спокойная жизнь. Мы же помним известного человека, который говорил, как здесь уютно и по-домашнему. Ситуация изменилась, и дальше для них будет только ухудшаться,

– отметил Романенко.

По его словам, россиянам стоит поторопиться с выездом, пока ещё есть возможность воспользоваться Крымским мостом. Силы обороны Украины уже ведут операции по логистике на юге, в частности по маршруту, который сами российские военные назвали "дорогой смерти", а также по военным объектам непосредственно в Крыму.

Перспективы неутешительны. Силы обороны Украины будут работать над тем, чтобы ситуация ещё более ухудшилась для подразделений Российской Федерации,

– подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.

Такие действия уже сказываются на снабжении российских подразделений: возникают проблемы с топливом, продовольствием, водой и условиями для ведения боевых действий. Романенко привел пример Кинбурнской косы, где оккупанты до сих пор пытаются удержаться, но из-за ударов по логистике вынуждены отходить от моря.

Нет логистики, нет еды, воды и боеприпасов. Выполнять задачи в таких условиях они не могут,

– пояснил военный эксперт.

По оценке Романенко, это показывает перспективу дальнейших действий Сил обороны Украины. Работа по российской логистике и военным объектам в Крыму имеет стратегическое значение.

Романенко объяснил, к чему следует готовиться Крыму: смотрите видео