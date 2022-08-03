После обеда враг дважды накрыл огнем Криворожский район: погибла находившаяся на огороде женщина

В обед 3 августа враг дважды накрыл огнем Криворожский район Днепропетровской области. Оккупанты в очередной раз ударили по Зеленодольской общине.

Как рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, оккупанты применили кассетные снаряды из "Ураганов".

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В Марьянском и Великой Костромке повреждены несколько десятков частных домов. Пиротехники обследуют места обстрелов. Там могут быть опасные остатки от российских "Ураганов".

Что известно о жертвах и пострадавших

Ранение получил 73-летний мужчина. Он находится в больнице. Медики оценивают его состояние как среднее. В то же время вражеская атака унесла жизни 70-летней женщины. Она была на огороде, когда русская армия нанесла удар.

Враг терроризирует мирное население

Не имея значительных преимуществ на фронте, российские оккупанты ежедневно обстреливают гражданскую инфраструктуру, убивая мирное население. Больше всего достается Николаеву, Харькову и Днепропетровской области. В частности:

Под утро 3 августа они снова обстреляли Николаев. Под удар попали как жилые дома, так и знаменитый супермаркет. Оккупанты применили реактивные системы залпового огня "Смерч" и снаряды из зенитно-ракетных систем С-300, которые обычно используют для противовоздушной обороны.

Около обеда враги ударили из "Ураганов" по Чугуеву в Харьковской области. Снаряды убили одного человека, еще два человека получили ранения.

Добавим, что вчера, 2 августа, россия выпустила восемь крылатых ракет типа Х-101 (Х-555) в направлении центральных, южных и западных областей Украины. 7 из них удалось сбить.

По данным издания Forbes, только за сутки россия теряет примерно 100 миллионов долларов. Для расчета стоимости используются следующие оценки:

Х-101 – 13 миллионов долларов,

"Калибр" - 6,5 миллионов долларов,

"Искандер" – 3 миллиона долларов,

"Оникс" - 1,25 миллиона долларов,

Х-22 – 1 миллион,

"Точка-У" – 0,3 миллиона долларов.

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В среднем на одного российского солдата, участвующего в войне, тратится около 200 долларов в день. Примерное количество российских военных – 100 000 человек. То есть суточные расходы на оплату войск составляют около 20 миллионов долларов в день.