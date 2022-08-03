Як розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, окупанти застосували касетні снаряди з "Ураганів".

Важливо Снаряд "Граду" застряг у дитячому ліжечку: наслідки російського удару по Дніпропетровщині

У Мар'янському та Великій Костромці пошкоджені кілька десятків приватних будинків. Піротехніки обстежують місця обстрілів. Там можуть бути небезпечні залишки від російських "Ураганів".

Що відомо про жертв та постраждалих

Поранення отримав 73-річний чоловік. Він у лікарні. Медики оцінюють його стан як середній. Водночас ворожа атака забрала життя 70-річної жінки. Вона поралася на городі, коли російська армія завдала удар.

Ворог тероризує мирне населення

Не маючи значущих переваг на фронті, російські окупанти щодня обстрілюють цивільну інфраструктуру, вбиваючи мирне населення. Чи не найбільше дістається Миколаєву, Харкову та Дніпропетровщині. Зокрема:

Під ранок 3 серпня вони знову обстріляли Миколаїв. Під удар потрапили як житлові будинки, так і відомий супермаркет. Окупанти застосували реактивні системи залпового вогню "Смерч" і снаряди із зенітно-ракетних систем С-300, які зазвичай використовують для протиповітряної оборони.

Близько обіду вороги вдарили з "Ураганів" по Чугуєву, що у Харківській області. Снаряди вбили одну людину, ще двоє осіб дістали поранення.

Додамо, що вчора, 2 серпня, росія випустила вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України. 7 з них вдалося збити.

За даними видання Forbes, лише за добу росія втрачає приблизно 100 мільйонів доларів. Для розрахунку вартості використовуються такі оцінки:

Х-101 – 13 мільйонів доларів,

"Калібр" – 6,5 мільйонів доларів,

"Іскандер" – 3 мільйони доларів,

"Онікс" – 1,25 мільйона доларів,

Х-22 – 1 мільйон,

"Точка-У" – 0,3 мільйона доларів.