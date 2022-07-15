Оккупанты обстреляли Славянск кассетными зарядами: есть погибший и раненые

россияне 15 июля снова обстреляли Славянск. Стреляли из РСЗО и выпускали кассетные снаряды.

К сожалению, есть один погибший. Число раненых уточняют, сообщил мэр города Вадим Лях.

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Воздушная тревога в Донецкой области была объявлена в 18:30. Заметим, что отбоя до сих пор не было. Поэтому Лях призвал людей оставаться в укрытии и не выходить на улицу без необходимости.

Обстреляли и Краматорск

Также в соцсетях сообщают, что Краматорск был обстрелян в очередной раз за день. Правда, официального подтверждения от власти пока не было.

Известно, что россияне стреляли по центру Бахмута из "Ураганов". Обстреляли центральный рынок и жилмассив города.

Обстрелы Славянска

Славянск вечером 13 июля и ночью снова обстреляли. Было двое раненых. Лях напоминал, что эвакуация продолжается. 15 июля также собирали группу для эвакуационного рейса в Коростень.

Людей просят не затягивать с эвакуацией, потому что в дальнейшем враг может лишь интенсивнее обстреливать город.

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