Оккупанты 17 раз за сутки обстреляли Херсон: вспыхнул жилой дом, есть жертвы

Российские захватчики в очередной раз обстреляли Херсон. В городе еще раз в течение 24 ноября раздались взрывы. К сожалению, не обошлось без погибших и пострадавших.

В соцсетях очевидцы утверждают, что было несколько прилетов.

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В результате вражеских ударов вспыхнул один из домов. Как рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, ситуация с безопасностью в Херсоне остается сложной.

Оккупанты продолжают террористические обстрелы, бессистемно, по гражданской инфраструктуре и мирным жителям,

– констатировал Соболевский.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко обнародовал фото, на котором виден красный свет над городом.



Оккупанты обстреливают Херсон / Фото Андрея Цаплиенко

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Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич отметил, что враг нанес очередной удар примерно в 17:00. Из артиллерии и РСЗО оккупанты накрыли огнем жилой район города. Из-за обстрелов загорелась многоэтажка. Вражеские снаряды попали и на детскую площадку.

Что известно о жертвах и пострадавших

Олешковский городской голова Евгений Рыщук добавил, что российские оккупанты обстреляли Херсон 17 раз за сутки. К сожалению, в результате вражеских обстрелов 7 человек погибли, еще 21 – получили ранения. Всего с 20 по 24 ноября враг совершил 62 обстрела.

На вражеский обстрел оккупантов отреагировал украинский активист Сергей Стерненко. Он подчеркнул, что россияне обстреливают город из реактивной артиллерии прямо по жилой застройке.

Как Россия комментирует обстрелы по Украине

23 ноября российские захватчики нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В России отреагировали на свой поступок. Там назвали удары по объектам энергетики и жилым домам ответом на то, что Запад "накачивает Украину оружием".

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