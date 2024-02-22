Так, захватчики активизировались в трех направлениях: Запорожском, Донецком и Харьковском. Офицер ВСУ Тарас Березовец в откровенном разговоре с 24 Каналом рассказал, насколько критической сейчас является ситуация на фонте.

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Почему усиление блокады на границе произошло именно сейчас

Поляки блокируют границу, рассыпают украинское зерно, повторяют российские нарративы, оскорбляют украинцев. По-моему, это напоминает некий ФСБшный сценарий разжигания вражды с обеих сторон границы. Что вы об этом думаете?

Польша – это страна, которая фактически одной из первых откликнулась на призыв о помощи Украине через свою территорию. Туда выехало самое большое количество украинских беженцев, часть из которых остается в Польше, но основная масса уехала дальше. И Польша, и ее граждане буквально с первых недель – месяцев войны очень активно включились в процесс помощи.

Но нужно признавать, что в каждом обществе есть не только те, кто хочет нашей победы. Есть и те, кто в этом случае пытается "таскать каштаны из огня". Не знаю корректно ли их называть агентами Москвы, или это просто полезные ид***ы, но факт остается фактом.

Начавшееся сначала как блокада украинских перевозчиков, сейчас переросло в полноценную блокаду. Они угрожают полностью заблокировать любое сообщение, в том числе железнодорожное. А случаи нападения сначала на украинские автомобили, а теперь и на железнодорожные вагоны, из которых высыпают украинское зерно, – это уже не вопрос морали. Это криминальное преступление. И в данной ситуации есть несколько вопросов.

Во-первых, почему польские правоохранительные органы наблюдают за этой ситуацией? Почему они не противодействуют откровенным нападениям на частное имущество граждан? Почему они позволяют перекрывать движение через государственную границу между Украиной и Польшей?

Во-вторых, где польское правительство в этой ситуации? К предшественнику (предыдущий польский премьер Матеуш Моравецкий – 24 Канал) нынешнего правительства Дональда Туска вопросов почти не было, потому что с позицией партии "Право и справедливость" более-менее было понятно. Нового главу правительства многие фактически преподносили, как чуть ли не стратегического друга Украины, при каденции которого все изменится.



С 20 февраля протестующие усилили блокаду границы / Getty Images

Ситуация должна была исправиться буквально за считанные дни и недели, но мы видим, что все продолжается. То есть, значит ли это, что правительство Туска будет молча наблюдать за теми преступлениями, которые совершаются на их же собственной границе, или у него есть другие мнения? Может быть, он поддерживает их?

И, наконец, вопрос к украинскому правительству. Почему оно до сегодняшнего дня не приняло симметричные меры по польскому экспорту? Если так блокируется любое сообщение, если закрывается путь идущим в Украину военным грузам, не дают выезжать женщинам с детьми – это сейчас создает гуманитарную катастрофу.

Это можно назвать прямой диверсией. Причем эта диверсия имеет конкретное вычисление. Каждый день эти блокады обходятся нам в огромные суммы – миллионы долларов. А через неделю они набегают, думаю, до сотни.

Когда подадут иск к правительству Польши? Они несут ответственность за безопасную транспортировку своими коридорами этих грузов за которые, кстати, платят наши западные союзники. Напомню, что Польша заработала миллиарды евро на том, что она стала страной-транзитером, построила огромные склады, создала тысячи рабочих мест, обеспечивает своих граждан работой, зарплатой, пенсиями на средства Украины.

Потому что все эти грузы (транспортируются – 24 Канал) по согласованию с польским правительством. Они очень хотели, потому что желание заработать на этой транспортировке выражали и другие страны, но им такой возможности не дали. Польша фактически получила эксклюзивные возможности. Она на этом заработала огромные деньги. И сегодня это такая "благодарность" от польского правительства прежде всего в отношении Украины.

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Я не говорю даже об исторических параллели. Мне просто интересно: понятно, что этим так называемым протестующим легче бороться с мирными женщинами, детьми и блокировать военные грузы. А как насчет того, чтобы начать реально воевать с Россией в случае, если Украина терпит поражение?

К этим полезным идеям у меня, в принципе, вопросов нет. Ими должны заняться компетентные органы. У меня вопрос к польским чиновникам: их тоже устраивает перспектива того, что Польше придется потом воевать на своей территории? А это – вполне возможный результат. Или на территории стран Балтии придется сражаться с россиянами. Готовы ли они к очередному разделу Польши?

Мы констатируем политическую импотентность польских правоохранительных органов, отсутствие стратегического видения со стороны польских властей. И, опять же, большой вопрос к нашим чиновникам, почему не готовятся иски в международные суды? Почему сегодня нет конкретного ответа, какие реальные консультации проведены с польской стороной?

Если поляки не готовы, например, садиться за стол переговоров, скажите нам. Сообщите, что поляки отказываются проводить консультации с нами. Тогда мы будем понимать, что это идет саботаж на самом высоком уровне в Польше.

Украинское правительство должно дать ответ нашим гражданам. Потому что это касается абсолютно всех без исключения. Потому что, когда блокируют военные грузы и не дают выезжать беженцам из Украины, нашим женщинам и детям – это уже становится прямой угрозой нашей национальной безопасности.

Нужны адекватные, симметричные действия в отношении Польши. То есть если так польские власти потакают действиям этих преступников, значит, мы должны действовать абсолютно симметрично к польскому экспорту – вплоть до полного запрета. Почему в магазинах продается продукция польских производителей? Почему они не дают нам абсолютно легально транспортировать (зерно – 24 Канал) в другие государства ЕС, ту же Литву, Германию и так далее? Почему они позволяют себе нарушать священное право частной собственности?

Кстати, мы подписали соглашение о кандидатстве на членство в ЕС. То есть, вскоре мы будем пользоваться ровно такими же правами, как и Польша. И нас европейцы должны рассматривать только через призму "Украина – будущий член Европейского Союза". Это нарушение всех возможных правил и торговли, и перемещения граждан.

Здесь можно провести параллели: россияне пошли в наступление, у нас недостаточно помощи от западных союзников, и здесь еще и блокируют эту помощь, которая хотя бы немного едет. Почему это началось сейчас?

Это тоже большой вопрос. Совпадение ли это во времени? Я бы не удивился, если бы оказалось, что это не совпадение. Что начало российского наступления и это блокирование польско-украинской границы действительно могут быть между собой связаны.

Тогда прямой вопрос к спецслужбам Польши – если это так, то это означает, что часть этих протестующих или их вожди имеют какую-либо связь с российскими агентами и спецслужбами. Почему тогда польская контрразведка сегодня не провела соответствующие аресты, почему не возбуждены уголовные дела?

Сегодня это национальная безопасность не только Украины, но и нашего стратегического партнера – Польши, которая продолжает им оставаться. Но совпадение по меньшей мере – очень странное.

Путин нам угрожал блокировкой зернового коридора, и мы эту проблему решили самостоятельно – начали топить российские корабли в Черном море. А здесь выходит, что нам нужно также вмешиваться и самостоятельно решать эту проблему.

Безусловно, нет. Вопрос состоит в том, что на самом деле эти поставки осуществляют наши партнеры по НАТО. Это идет прямой саботаж, в частности, их работы. Польша является страной не только ЕС, но и НАТО. Она выполняет простые работы.

Условно говоря, военную технику отправляют в рамках НАТО. Польша – это логистический хаб, он обязан принять, перезагрузить и безопасно доставить (груз – 24 Канал) на польско-украинскую границу. А дальше встречает украинская сторона, сопровождает, обеспечивает сохранность этого груза. Это означает, что Польша не выполняет свои прямые обязательства в рамках НАТО. Она саботирует работу, определяемую общими решениями Североатлантического союза.

И как мы знаем по другим примерам, Венгрия активно выполняет свою роль спойлера. Недавно мы видели еще один пример, когда из Швеции приехала группа из 9 американских сенаторов, чтобы встретиться с Виктором Орбаном и получить от него ответ, когда будет ратифицирована заявка Швеции на вступление в НАТО. Правительство Венгрии вообще отказалось с ними встречаться – это прямой саботаж. Это показывает, как они вызывающе себя ведут не только с нами, но и с другими своими союзниками.

И правительство США через посла предупредило, что Орбана и его окружение ждут персональные санкции со стороны американского правительства. Такими же должны быть и действия Европейской комиссии. Потому эта многослойная проблема не только нас касается.

Но действия в Польше задают ключевой вопрос, что она, к сожалению, потеряла статус надежного транзитера. Она сейчас не может гарантировать нам безопасность и своевременность поставок грузов. Это означает, что они должны быть переориентированы на другие страны. К примеру, это может быть Словакия или Румыния.

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Последний вариант вообще выглядит самым лучшим, потому что Румыния также имеет выход к морю, там есть порты, куда могут эти грузы прибывать. Она уже выстроила дополнительную логистическую сеть. Поэтому может оказаться так, что Румыния станет страной, через которую будут доставлены все грузы.

Да, это неудобно многим нашим гражданам менять и перепланировать свои встречи. Все же Польша была удобной страной, по которой транзитом ехали дальше и улетали в США, Великобританию, отъезжали в Германию, Австрию и так далее. Но если уж так случилось, что она не готова быть нам союзником, значит, тогда эту роль должно перебрать на себя другое государство.

В скором времени Эммануэль Макрон должен приехать в Украину. Интересно, по какому маршруту он поедет?

Думаю, что президента Франции польские протестующие не решатся остановить. Потому что есть протоколы безопасности. А если такое произойдет, то это будет полным безумием. Это значит, что тогда власти Польши просто распишутся в собственном бессилии. И будут серьезные проблемы для них не только в отношении ЕС, но и с Францией.



Макрон планирует приехать в Украину / Getty Images

Но исключать мы ничего не можем. Я уж, откровенно говоря, не удивлюсь. Мне казалось, что первые дни после избрания правительства Туска давали надежду, что все это должно как-то решиться, что будет найден ключ к этой проблеме, что все должно быть решено. А стало еще хуже.

То есть это означает, что есть системная проблема во власти Польши. Оказывается, проблема была не с предыдущим составом правительства, а вообще системная проблема с властью.

Насколько критическая ситуация на фронте

Аналитики ISW пишут, что задержки помощи позволяют россиянам наступать на нескольких участках фронта. Речь идет об атаках в направлении Купянска, Лимана, вокруг Авдеевки и Работино, что в Запорожской области. CNN отмечали, что россияне собирают значительную группировку войск именно на Запорожском направлении. Насколько критическая ситуация сейчас?

Мы видим заявления, прозвучавшие во время Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сказал, что определенный пессимизм сегодня властвует в Европейском Союзе относительно темпов оказания помощи.

Мы видим заявление Жозепа Борреля, который сказал, что если за три месяца Украине не окажут нужную помощь, фронт может претерпеть очень серьезные изменения. Видим заявление президента США, в котором он прямо обвинил Конгресс с промедлением решения, из-за чего Вооруженные Силы Украины были вынуждены покинуть город Авдеевку.

Понятно, что Россия будет активно использовать нынешнюю паузу с поставкой боеприпасов Украине. Их разведка работает, они понимают реальную ситуацию, которая есть, но на данный момент мы не можем сказать, что ситуация откровенно критическая. Она станет такой через несколько месяцев, если действительно не поступит нужный пакет помощи.

Мы видим здесь свет надежды, который появился из-за заявления президента Чехии Петра Павела, нашедшего для Украины нужные 800 тысяч дефицитных снарядов 122-го и 155-го калибра. Эти снаряды поступят в Украину, как только Чехия получит необходимое для этого финансирование. В то же время, мы видим увеличение производства снарядов на территории стран-партнеров. В частности со стороны норвежской военной промышленности.

Итак, будем говорить, что союзники сейчас активно работают над решением дефицита поставок вооружения в Украину в условиях, когда Конгресс США находится в ступоре. Кроме того, Европейский Союз обещает предоставить Украине более миллиона снарядов 155 калибра благодаря увеличению собственного производства.



ВСУ нужно больше снарядов / Getty Images

Однако следует понимать, что россияне активизировали собственную мобилизацию. Бывший президент России Дмитрий Медведев сообщил, что только за январь 2024 года в российскую армию мобилизовали 50 тысяч граждан. Он не уточняет, все ли они граждане России. Очевидно, что нет.

Потому что, как об этом писал телеканал CNN, России удалось увеличить количество полученных наличных денег. В частности, от продажи собственной нефти через Индию. Там сыровая нефть выросла в 13 раз, из-за чего Россия получила рекордную прибыль, которую использует сейчас для своих военных целей – ищет солдат и наемников в других государствах.

Также телеканал CNN утверждал, что Россия активно привлекает граждан Непала, Африки и даже Латинской Америки. Для этого используют эти средства, получаемые от теневого нефтяного флота России, разбросанного по всему миру.

Впрочем, США и другие союзники сейчас активно работают над тем, чтобы снизить этот флот, не дать ему возможности развозить российскую нефть. Честно говоря, предыдущий год санкции против россиян не работали. Вопрос к союзникам: почему так вышло?

Какие возможности России по мобилизации

Financial Times также писали, что Россия вроде бы хочет призвать на войну против Украины еще 400 тысяч окупантов без объявления общей мобилизации. Какие у них реальные возможности по мобилизации?

Надо понимать, что для противника сегодня цена войны вообще не имеет никакого значения. Потому что для Владимира Путина неважно умрет 100 тысяч российских солдат-наемников или дополнительно 400 тысяч. Он готов платить любой ценой.

Россия, как свидетельствуют данные ISW, сегодня имеет ресурсный запас по технике для ведения войны еще в течение 2 – 3 лет. Думаю, что действительно им хватит на больший срок. Здесь главное в том, что Путин понимает – ему не хватает высокотехнического оружия и главную ставку он делает на увеличение качества пехоты. Все равно войну выигрывает пехота. И неважно, какова будет цена того, что эта пехота зайдет и займет те или иные участки территории.

Мы видели, например, Третью штурмовую бригаду, работавшую на Авдеевском направлении. Только за несколько дней было уничтожено рекордное количество – убито более полутора тысяч российских военных. В целом же на этом направлении, как свидетельствуют данные украинского генерала Александра Тарнавского, было убито более 47 тысяч российских военнослужащих. То есть, это рекордные цифры.

Были уничтожены более 200 танков, более 300 бронемашин и бронетранспортеров. Только за выходные россияне понесли еще серьезные потери – были сбиты 3 их самолета-истребителя и один бомбардировщик. Но мы видим, что все равно это их не останавливает.



Россия потеряла много ресурсов в Авдеевке / Getty Images

Противник активно использовал на Авдеевском направлении свою тактическую авиацию для нанесения ударов КАБами. И если бы не это, украинские пехотные подразделения продолжали сейчас держать Авдеевку. Преимущество противника в воздухе произошло из-за того, что мы не смогли получить от союзников самолеты F-16 и необходимое количество систем ПВО.

К сожалению, противник имел в Авдеевском направлении преимущество. И именно КАБами наносил наибольшее количество ударов по позициям наших войск. Если бы не они, наша пехота могла бы держать Авдеевку и дальше. И не факт, что россиянам вообще удалось бы ее взять.

Поэтому наши союзники, о чем говорит президент США Джо Байден, должны выполнить свои обязательства, обещания и предоставить Украине необходимое количество оружия. Потому что правительство США взяло на себя гарантии того, что у Украины будет все необходимое оружие.

К сожалению, этого не произошло. Но есть время исправить эту ситуацию. Хотя следует признать, что мы не можем постоянно закрывать отсутствие боеприпасов и вооружения от наших союзников жизнями наших воинов. Запад должен понять, что украинская армия не должна воевать и не воюет так, как русские. Мы не воюем исключительно жизнями нашей пехоты. Мы должны воевать, пользуясь вооружением и БК, которое должны поставлять наши союзники.

Если они не выполняют своих обязательств – вопрос времени, когда эта война приедет в их дома и НАТО столкнется с российской агрессией, прямым их вторжением. Тогда появится совсем другая ситуация для Соединенных Штатов.

Здесь вопрос деньгами уже не закроешь. Придется американской армии, как об этом говорит кандидат от Республиканской партии президента США Никки Хейли, своей кровью и жизнями защищать союзников из Альянса.

Почему Запад не может мобилизоваться для помощи Украине

На Мюнхенской конференции звучали такие заявления, будто западные политики поняли важность помощи Украине. В то же время, Олаф Шольц неоднозначно ответил на вопрос о TAURUS. Как будто сейчас их не собираются передавать нам. Почему идет такая половинчатая позиция европейцев? С одной стороны, они вроде бы понимают угрозу от России против их государств, с другой – еще не готовы полностью мобилизоваться и помочь Украине.

Это же ключевой вопрос. Мы сейчас наблюдаем парадоксальный разрыв в видении развития ситуации не только в Украине, но и в мире. И ситуацию с национальной безопасностью западных элит.

Часть стран, которые входят в НАТО, и не только входят в НАТО, которые являются нашими союзниками, уже прекрасно понимают, что началась третья мировая война. И если не удастся остановиться зверю в Украине, эта война непременно придет в дома наших западных союзников, и не только.

На Россию сейчас внимательно смотрят другие союзники по этому террористическому интернационалу, в частности, Северная Корея, Иран и другие государства. Все они смотрят. Не говоря о Китае, который имеет свои аппетиты и планы по новой роли в мировом порядке. И ближайшие планы, в том числе на мятежный остров Тайвань, который в Пекине считают частью территории Китая.

Так что если не остановить зверя здесь, этот российский и террористический интернационал вокруг него рано или поздно выплеснет эту агрессию на другие государства. Тогда мир предстанет перед серьезной опасностью – не просто третьей мировой войны, а уж, надо откровенно говорить, ядерного конфликта.

Вспомним свежий секретный доклад, который однажды стал не секретным из-за утечки информации в США. Доклад был презентован конгрессменом и часть его стала достоянием общественности о планах россиян начать ядерную войну в космосе и уничтожить спутники. Не только шпионские, но любые спутники, системы связи, интернета, мобильной связи по всему миру. Об опасности этого сценария Энтони Блинкен (Госсекретарь США – 24 Канал) говорил в кулуарах Мюнхенской конференции своим китайским и индийским коллегам.



Зеленский на Мюнхенской конференции / Офис Президента

Нельзя понять и логически объяснить, почему такими растерянными и несознательными выглядят многие политики в странах наших союзников. То ли они действительно недооценивают уровень российской угрозы, то ли настолько сконцентрированы на внутренних проблемах, что просто предпочитают их не видеть? А, возможно, часть этих элит откровенно являются полезными и***тами или агентами Кремля.

Почему россияне активизировались на фронте

В ISW пишут, что россияне стремятся воспользоваться двумя возможностями в войне, возникшими с началом их контрнаступления. Первый – погодный, связанный с периодом перед весенней оттепелью. Второй – политический, связанный с тем, что сейчас у нас нехорошо с поставкой вооружения. Они действительно хотят использовать это, больше ли здесь играет и сакральность дат? Потому что Авдеевку они очень хотели взять именно к так называемым выборам Путина. Еще у него планируется выступление перед федеральным собранием.

Именно так. Мы же с вами неоднократно обсуждали эту тематику и я предупреждал, что для нашего противника, который, скажем так, одержим историческими датами, важно достичь хоть какого-то результата до 17 марта.

Итак, понятно, что для них захват Авдеевки имел не столько стратегическое значение, сколько нужно было положить этот город к ногам Путина перед его президентскими выборами. Их вообще называют выборами Путина, а не выборами президента.

Однако ясно, что наш противник не хочет на этом останавливаться. Они сейчас активно концентрируют усилия по другим направлениям. Оккупанты активизировали наступательные действия в трех ключевых направлениях:

Запорожское направление – Работино;

Донецкое направление – в районе Лимана;

Харьковское направление – возле Купянска.

Так что противник будет пытаться достичь хоть какого-то результата где угодно, для них не важно.

На самом деле эти их штурмовые группы, снятые с других участков фронта, как свидетельствуют данные, были переброшены именно на Авдеевское направление. После того, как противнику удалось зайти в город Авдеевка, эти штурмовые группы перераспределены по другим участкам фронта и наиболее активные действия они начинают совершать на трех вышеупомянутых направлениях, но ими не будут ограничиваться.

В России продолжается скрытая мобилизация, которую они даже не скрывая называют некачественной. Ибо в ход идут любые уловки, способы вербовки своих граждан. Речь не идет о том, чтобы набрать качественное пополнение личного состава. Принимаются любые люди, в том числе с серьезными хроническими болезнями, наркозависимые, алкозависимые и подобные.

Для них важно добиться нужной цифры. То, что они все умрут (Кремль не волнует – 24 Канал). Для них чем меньше социальный статус, тем лучше. Речь идет о банальной утилизации своего хлама, людей, представляющих серьезную угрозу, деградирование.

Поэтому для России не проблема увеличивать этот набор. Учитывая, что эти социальные болезни, наркомания, алкоголизм, уголовные преступления являются, по сути, родимым пятном российского общества на протяжении всей их истории.

Об уровне дезертирства в оккупационном войске

По информации российского проекта "Идите лесом", который помогает россиянам избежать участия в войне, количество оккупантов, желающих дезертировать, выросло в 10 раз. Если в январе 2023 года с просьбой помочь обратились 28 окупантов, то в январе этого года их было уже 284.

Уровень дезертирства среди российских военнослужащих действительно достаточно высок. Мы знаем из исторических событий Первой и Второй мировой войны, как активно переходили на сторону кайзеровской Германии, Австро-Венгрии или нацистской Германии и сателлитов именно уроженцы России и представители так называемых малых народов.

Сейчас ситуация ничем не отличается. Те, кого берут в плен подразделения украинских Сил обороны, подтверждают, что они это делают чаще всего за деньги или по принуждению или обману. Поэтому большого желания воевать они преимущественно не проявляют и охотно сдаются, если есть возможность сохранения их жизни и здоровья.

Однако это не касается кадровых подразделений, которые активно "обрабатываются". Имею в виду их элитные подразделения. Прежде всего силы воздушно-десантных войск, морской пехоты и другие, которые считаются более идеологически обработанными, с которыми долгое время работают их политруки, и которые, в отличие от общих подразделений, дольше готовятся, тренируются до войны. Уровень их подготовки и моральный дух несколько выше, чем в общих российских подразделениях.

Но в целом, конечно, что те операции по освобождению Харьковщины, Херсонщины, которые проводились украинскими Силами обороны, показали, что россияне, после того, как перерываются их позиции, демонстрируют большую склонность к дезертирству, сдаче в плен и неисполнению приказов своих командиров.

О выходе украинских военных из Авдеевки

Авдеевка исполнила свою роль, и россияне потеряли там 47 тысяч военных. Хорошие новости, но относительно отхода наших военнослужащих имеют немного негативную окраску. Много критики было относительно того, что некоторые бойцы были почти полностью оцеплены и не все смогли выйти. Как военный, как бы вы оценили операцию по выходу наших войск? Насколько хорошо ее провели, есть ли вопрос к ней?

Я там не был. И с моей стороны будет некорректно комментировать операцию, свидетелем которой я не был. Это могут комментировать представители тех бригад, которые воевали на этом направлении: 3 отдельной штурмовой бригады, 110 бригады, представители подразделений ССО, Главного управления разведки. Это будет корректно. С моей стороны такие оценки не могут быть объективными, я этого не видел.

Относительно общих оценок, опять же, их должны давать командование Генерального штаба и представители тех подразделений, которые находились на Авдеевском направлении. Важно понять, что любая операция отвода, отступления является даже более сложной по организации, чем любые наступательные операции. Потому что здесь просчитать все особенности, к сожалению, нельзя.

Даже в оборонной операции, когда вы понимаете свои позиции, где расположены опорные пункты, представляете примерные маршруты наступления противника, вы все равно не можете просчитать все нюансы. А в случае, когда осуществляется выход – сделать это полностью контролируемым и организованным, физически не способна ни одна армия мира.

В частности, в нынешних условиях, когда противник владеет инициативой в воздухе. Речь идет об их авиации, огромном количестве работавших БПЛА. Представители 3-й отдельной штурмовой бригады говорили, что в Авдеевке не было ни одной так называемой зеленой зоны. То есть, не было ни одного безопасного места, где наши защитники могли бы обустроить долговременные пункты обороны.

Есть такая истина, что война продолжается, пока не похоронено тело последнего защитника. Это важно понимать. Также нужно понять, что противник в очередной раз нарушил правила введения войны. Об этом сообщили в специальном заявлении представители 110 механизированной бригады.

Когда через Координационный центр достигли договоренностей с представителями противника о сохранении жизни украинских воинов, которые были на территории укреп района в Авдеевке – противник в очередной раз не сдержал слова и затем в их террористических пабликах появились видео расстрелянных украинских военнослужащих. Часть из которых опознали их близкие.

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Это большая трагедия, сочувствие всем семьям, потерявшим своих близких. Большая честь, уважение и память нашим защитникам. Это очередное доказательство террористической сущности и преступности этого государства.

Однако для того, чтобы понять, как была проведена эта операция, извлечь из нее уроки и признать ошибки, нужно обладать полным объемом информации. Эта работа над ошибками должна быть проделана. Я уверен, что она сейчас происходит. Анализируется отчет и собирается информация из боевых журналов подразделений, которые находились на Авдеевском направлении. Только после того, как эту работу проведут, будет понятно (успешным ли был уход из Авдеевки – 24 Канал).

Разумеется, эта информация не может быть публичной до окончания войны. Но я считаю, что учитывая резонанс и героичность нашего гарнизона, защищавшего Авдеевку 10 лет, которую противник штурмовал с 2014 года, этот героизм заслуживает того, чтобы общество узнало все аспекты этой операции. В частности, и об уходе украинских Сил обороны из Авдеевки.

Почему враг сейчас не сможет повторить тактику заброса КАБами

Российские военкоры подтвердили, что, по сути, только КАБы и помогли им добиться успеха в Авдеевке. Один из них говорил, что видел, как использовали по 4 – 6 КАБов, а в Авдеевке использовали по 250 – 300 КАБов на одном участке. Как сейчас? Они же и дальше могут использовать КАБы? Как в России их много? И что нам поможет противодействовать им: F-16, системы ПВО, или, возможно, у нас есть какие-то наши самолеты, которые могут с ними бороться?

Следует понимать, что противник накапливает запасы управляемых авиационных бомб: КАБ-500, КАБ-1000, КАБ-1500 на протяжении многих десятилетий. На своих складах у русских есть значительная часть этих боеприпасов, которые они ограниченно использовали на первом этапе войны, все же надеясь на свои пехотные подразделения. Когда поняли, что фронт, по сути, в стабильной ситуации, начали активнее их применять. В первую очередь в прифронтовой полосе.

Что может остановить и помешать использованию противником этих КАБов? Прежде всего, система ПВО, которой не может хватить на весь фронт. Уже не раз говорили, что ни одна страна в мире не способна иметь такую систему ПВО, которая будет перекрывать всю страну. Чтобы перекрыть всю территорию системами ПВО, пока не хватит усилий всех наших союзников вместе взятых. Просто физически не хватит, потому что у нас такая большая территория. Мы можем прикрывать ключевые узлы.

Но мы увеличиваем свои возможности. КАБ – это не ракета, не "Шахед" и просчитать ее траекторию, увидеть ее полет – практически невозможно. Потому что она не видна на радарах. Мы можем только увидеть подлетающий самолет. И понятно, что когда противник совершает маневр, разворачивается, можно предположить, что противник в этот момент запускает управляемые авиационные боеприпасы.

Однако сам боеприпас увидеть невозможно, потому его физически невозможно сбить. Можно сбить только самолет – носитель этого КАБа. Они запускают их по зоне достижения ПЗРК. То есть нельзя с переносного зенитно-ракетного комплекса сбить снаряд, запускаемый на расстоянии 30 и более километров. Туда просто ни одна ракета ПЗРК не долетает. Это может сделать либо стационарный зенитно-ракетный комплекс, либо авиация.

Как раз самолеты F-16 в модернизированном виде, которые мы получаем от Нидерландов, Дании, способны на своих радарах видеть российские самолеты вне зоны, когда их (самолеты – 24 Канал) может увидеть российская система ПВО и радар самого российского самолета. И уничтожать их на расстоянии.



F-16 смогут уничтожать российские самолеты на расстоянии / Getty Images

Это могут делать и системы противовоздушной обороны. Вопрос о том, что их должно быть больше. Кроме того, всегда есть опасность, потому что ПВО на линии ведения боевых действий – это приоритетная цель уничтожения. Противник не пожалеет даже стратегических ракет класса "Кинжал" или Х для того, чтобы уничтожить систему ПВО.

Не говоря уже о "Ланцетах". Бывают случаи, когда они для уничтожения нужных целей могут запускать 10 и более "Ланцетов" – достаточно дорогих, высокоточных баражирующих боеприпасов. Поэтому подтягивать ПВО тоже очень небезопасно. В отличие от самолета, это не высокомобильное оружие, оно все равно уязвимо.

В результате использования своих радаров противник тоже может ее засекать. Не говоря о том, что их активно обнаруживают разведывательными дронами. Следовательно, использовать их можно в ограниченном формате.

В этом особенности ведения современной войны. Это все те нюансы, ответов на которые до сих пор не имеют даже наши натовские союзники. Потому что они привыкли воевать с либо террористическими группировками, либо с парамилитарными группировками, бегающими где-то в горах Афганистана, либо в пустынях Ирака. Воевать с ними это совсем не то, что воевать с высокоорганизованной и технологически развитой армией России.

С этим наши союзники не сталкивались. Поэтому сейчас они сами ищут ответ на то, как следует противодействовать этим российским атакам. Но видим, что все же нашли, подобрали ключик к нашей системе Воздушных сил, потому что только за выходные были сбиты сразу 4 российских самолета, которые как раз осуществляли сброс КАБов на боевые позиции украинских Сил обороны.

Сейчас есть подтвержденная информация от Воздушных сил Украины, что противник существенно уменьшил свою активность в прифронтовой полосе. Теперь враг сам думает о том, что им нужно изменить в своей тактике для того, чтобы вернуться к использованию КАБов.

Мы ищем и находим. Это не всегда удается сделать сразу. Так же противник сейчас ищет. Наши Силы обороны ставят перед противником такие вызовы, на которые он вынужден искать ответ. И не всегда, кстати, противник их находит.