Оккупанты активизировались на Донбассе – уже перебрасывают туда силы, – Арестович

Алексей Арестович рассказал, что ситуация на фронте в целом аналогична той, которая была в последние два дня. По словам советника Ермака, есть некоторое снижение активности на фронте.

По словам советника Андрея Ермака, это происходит перед началом активности. Ведь эксперт прогнозировал, что война перешла во вторую фазу стратегического равновесия.

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Арестович рассказал, что происходит на Донбассе

Увеличится она (говорится об активности – 24 канал) со стороны противника, скорее всего, на Донецком и Луганском направлении. Потому что политической задачей так называемого "освобождения" Донецкой и Луганской области никто не снимает,

– заявил Алексей Арестович.

Объяснил, что именно поэтому российская армия сосредоточивает основные усилия на Донбассе. Там тоже собирает войска.

Однако советник Ермака уточнил, о каких именно российских войсках говорится: "Не войска, а слезы". Поэтому россияне попытаются наступить, однако, скорее всего, отступят.

"Ведь войска из Херсонского направления высвободились не только у них, но и у нас", - сказал Арестович.

Что происходит на Донбассе

24 ноября британская разведка сообщила, что Москва, вероятнее всего, перебросила основные подразделения ВДС на Донецкий и Луганский фронты. Это произошло за последние две недели.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что 22 ноября россияне пытались пробить оборону ВСУ в районе поселка Невельского Ясиноватского района Донецкой области. Однако наши военные дали им мощный отпор.

Кроме того, представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что россияне пытаются продолжать наступление на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Однако у оккупантов ничего не получается, ведь наши военнослужащие построили мощную линию обороны.

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