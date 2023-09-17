Контролируют, чтобы никто не убегал: кого Россия бросает воевать на Луганщину
В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты активизировались в направлении Белогоровки Луганской области. Там россияне сосредоточили "Шторм-Z", а также другие подразделения.
Одни – плохо подготовленные, а другие – надеются поскорее сбежать с фронта. Об этом 24 Каналу рассказал экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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Кто воюет в Луганской области
Подразделения "Шторм-Z" наполняют российскими зеками, подписавшими контракт с минобороны России, а не с вагнеровцами. Они достаточно хорошо укомплектованы, но гораздо хуже подготовлены, чем ЧВК "Вагнера".
Их не жалко, поэтому будут бросать туда, где тяжело. Там, где нужно закрыть какие-то прорывы со стороны Сил обороны Украины,
– подчеркнул экс-председатель Луганской ОВА.
На линии фронта Шторм-Z стоят впереди. Их контролируют ахматовцы, чтобы те не убегали и не покидали свои позиции. По несколько бойцов находится в каждом подразделении на второй – третьей линиях.
Также среди российских войск в Луганской области немало мобилизованных. Ведь Владимир Путин официально не подписывал указ об окончании мобилизации, поэтому она продолжается постоянно, что позволяет врагу непрерывно подтягивать войско. Вместо этого кадровые подразделения используют в последнюю очередь.
Гайдай о ситуации в Луганской области: смотреть видео
Знаменитые "Эспаньола"
А вот ЧВК "Эспаньола" потеряла огромное количество собратьев, поэтому их риторика совсем изменилась. Формирование эволюционировало – от патриотизма и футбольной задорности до укрывательства на чердаках и желания как можно быстрее сбежать с фронта.
Они просят, чтобы их быстрее забирали и уже не говорят, что я здесь с осколком в руке или ноге иду вперед, потому что я здесь "Эспаньола",
– сказал Сергей Гайдай.
ЧВК "Эспаньола""Эспаньола" – это добровольческое формирование в российской армии, сформированное осенью 2022 года преимущественно ультрасами российских клубов.
Вероятно, название из-за основателя, фаната ЦСКА Станислава Орлова, которого в околофутбольной среде называют "Испанец". Как пишут сами оккупанты, он участвует в атаке на Украину с 2014 года.
Последние новости из Луганской области
- 7 сентября на шахте "Суходольская-Восточная" произошел серьезный пожар. Это произошло в Молодогвардейске Луганской области. Загорелись деревянные стойки на большой глубине. Однако горнякам сказали, несмотря ни на что, спускаться и работать, поскольку якобы очень важно выполнить план.
- Россия перебросила на фронт в Луганскую область новосформированную 25-ю армию. Британская разведка признает реальную вероятность того, что Россия попытается использовать части 25-й армии для восстановления не привлеченных резервных сил на фронте, чтобы придать командирам большую оперативную гибкость.
- Также оккупанты продолжают атакующие действия в районе Новоегоровки Сватовского района. Россияне хотят захватить господствующую высоту вблизи этого населенного пункта, потому даже бросают свои танки Т-90М "Прорыв".