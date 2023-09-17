Контролируют, чтобы никто не убегал: кого Россия бросает воевать на Луганщину

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты активизировались в направлении Белогоровки Луганской области. Там россияне сосредоточили "Шторм-Z", а также другие подразделения.

Одни – плохо подготовленные, а другие – надеются поскорее сбежать с фронта. Об этом 24 Каналу рассказал экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Смотрите также Понимают, что Юг может обрушиться: какой "победой" Кремль попытается компенсировать свои поражения

Кто воюет в Луганской области

Подразделения "Шторм-Z" наполняют российскими зеками, подписавшими контракт с минобороны России, а не с вагнеровцами. Они достаточно хорошо укомплектованы, но гораздо хуже подготовлены, чем ЧВК "Вагнера".

Их не жалко, поэтому будут бросать туда, где тяжело. Там, где нужно закрыть какие-то прорывы со стороны Сил обороны Украины,

– подчеркнул экс-председатель Луганской ОВА.

На линии фронта Шторм-Z стоят впереди. Их контролируют ахматовцы, чтобы те не убегали и не покидали свои позиции. По несколько бойцов находится в каждом подразделении на второй – третьей линиях.

Также среди российских войск в Луганской области немало мобилизованных. Ведь Владимир Путин официально не подписывал указ об окончании мобилизации, поэтому она продолжается постоянно, что позволяет врагу непрерывно подтягивать войско. Вместо этого кадровые подразделения используют в последнюю очередь.

Гайдай о ситуации в Луганской области: смотреть видео

Знаменитые "Эспаньола"

А вот ЧВК "Эспаньола" потеряла огромное количество собратьев, поэтому их риторика совсем изменилась. Формирование эволюционировало – от патриотизма и футбольной задорности до укрывательства на чердаках и желания как можно быстрее сбежать с фронта.

Они просят, чтобы их быстрее забирали и уже не говорят, что я здесь с осколком в руке или ноге иду вперед, потому что я здесь "Эспаньола",

– сказал Сергей Гайдай.

ЧВК "Эспаньола" "Эспаньола" – это добровольческое формирование в российской армии, сформированное осенью 2022 года преимущественно ультрасами российских клубов.

Вероятно, название из-за основателя, фаната ЦСКА Станислава Орлова, которого в околофутбольной среде называют "Испанец". Как пишут сами оккупанты, он участвует в атаке на Украину с 2014 года.

Последние новости из Луганской области