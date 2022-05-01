Оккупанты активизировались в море: катерами "Раптор" попытались пополнить силы на Змеином

Оперативное командование "Юг" сообщило, что в море зафиксировали активизацию сил российского флота.

Согласно информации, это произошло после нанесения украинскими силами очередного удара по Змеиному.

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Теперь россияне десантными скоростными катерами типа "Раптор" пытались осуществить эвакуацию и пополнение личным составом своих подразделений, которые все еще остающихся на острове.

Остальные корабли и подлодка продолжают держать угрозу ракетного удара по территории Украины на высоком уровне,

– отметили в Оперативном командовании "Юг".

Кроме того, напомнили о важности соблюдения алгоритма действий при воздушной опасности и акцентировали, что лучше избежать массовых скоплений людей.

"Соблюдайте меры безопасности, не нарушайте норм и ограничений военного положения и комендантского часа, следите и не позволяйте вражеским силам ввести себя в заблуждение", – добавили в Оперативном командовании "Юг".

Что известно о российских обстрелах Одессы

В Одесской области вражеским ударом 30 апреля повредили взлетную полосу главного аэропорта региона. Теперь его невозможно использовать по назначению.

"Прилетами" 2 ракет из Каспийского моря были уничтожены инфраструктурные объекты. В канун Пасхи россияне, в частности, обстреляли жилой дом.

Там погибли 8 человек, среди которых был и 3-месячный младенец. Также 10 человек были ранены и попали в больницу.

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