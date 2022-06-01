Оккупанты активизируют воздушную разведку на Одесщине: хотят увидеть, какие разрушения нанесли

Российские военные ночью не обстреливали Одесщину. В то же время они активизировали воздушную разведку. Об этом рассказал глава ОВА Сергей Братчук.

Он отметил, что российские захватчики делают это не просто так. Они пытаются оценить степень разрушений, нанесенных предварительными ракетными ударами.

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Угроза ракетных ударов в Одесской области все еще высока

Сергей Братчук раз напомнил о том, что Одесщина остается под угрозой ракетных ударов.

Враг может атаковать как с Черного моря, где находится фрегат-носитель ракет морского базирования "Калибр", так и с самолетов стратегической авиации с территории России.

– подчеркнул Братчук.

В то же время он попросил жителей не пренебрегать своей безопасностью. В частности, в вопросах, связанных с поведением со взрывоопасными предметами на побережье. Глава ОВА напомнил, что пляжи сейчас заминированы. И сделано это для того, чтобы сделать невозможным наступление врага.

Заметим, что в результате шторма в Черном море с якоря сорвались две российские мины . Об этом рассказали в строительстве Генштаба 1 июня. К счастью, их уже ликвидировали украинские специалисты. Одну из этих мин отнесло к берегу Одесщины. Ею занялись эксперты по подрывной команде ВМС. А другую обезвредили прямо в море.

Все еще неспокойной остается ситуация у захваченного острова Змеиный. В него российские военные отправили десантный катер "Дюгонь" , а также два скоростных катера "Раптор". Это сделали для того, чтобы обеспечить находящиеся там подразделения "второй армии мира" всем необходимым.

В Одессе из центра города убирают оборонительные сооружения

Из центра Одессы, а также Запорожья уберут часть фортификационных сооружений . Речь идет о противотанковых ежах, а также конструкции из бетонных блоков. Как отмечают местные власти, соответствующее решение позволит городам восстановить экономическую активность, а также поддержать бизнес.

К примеру, в Одессе их начали убирать еще 30 мая. Как рассказал мэр Геннадий Труханов, соответствующее решение приняло военное командование. Теперь освобождены от оборонных сооружений Ланжероновская, Ришельевская, а также Екатерининская улицы.

Секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев также отметил, что центр станет немного свободнее. Как отметил он, это необходимо, чтобы улучшить логистику, а также восстановление экономики города.

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