Паника нарастает: оккупанты активно готовятся к эвакуации на случай прорыва ВСУ, – Генштаб

У российских захватчиков нарастает паника. Они уже заговорили об эвакуации на случай прорыва Вооруженных Сил Украины.

Об эвакуации оккупанты заговорили во временно захваченном Геническе. Таким образом, истерика в так называемой "второй армии мира" только увеличивается.

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Оккупанты активно готовятся к эвакуации на случай прорыва ВСУ

Как рассказали в Генштабе ВСУ, российские захватчики активно распространяют информацию об эвакуации на случай прорыва ВСУ.

Так, во временно оккупированном Геническе на мобильные телефоны коллаборантов поступают SMS-сообщения с подробными инструкциями и координатами точек эвакуации, что, в свою очередь, вызывает панические настроения.

Россияне задумали "эвакуацию"

Напомним, что во временно оккупированном Геническе Херсонской области российские захватчики, вероятно, планируют сделать "жест доброй воли". Они обнародовали памятку о действиях при эвакуации. Там советуют людям закрыть окна и двери в доме, собрать "тревожный чемодан" и прибыть в пункт собрания.

Кроме этого, оккупанты указали, что должно входить в "тревожный чемодан". Среди необходимых вещей есть личные документы, деньги, аптечка, фонарик, еда и прочее.

Ранее сообщалось, что захватчики начали "эвакуацию" населения из Скадовского района Херсонской области. Списки местных жителей уже составляют оккупационные власти. Известно, что так называемая эвакуация пока будет проводиться якобы на добровольной основе.

А в районе Васильевки, Токмака, Молочанска наблюдается тенденция, когда россияне с громкоговорителями на своих автомобилях призывают людей уезжать из этого района, по меньшей мере, на территории временно оккупированного Мелитополя.