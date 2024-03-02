Оккупанты атаковали Одесскую область "Шахедами": сколько дронов удалось сбить
В ночь на 2 марта враг атаковал Одесскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". Всего оккупанты запустили 8 беспилотников.
Силы ПВО в течение часа отражали атаку. Украинские защитники сбили почти все дроны-камикадзе.
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Как отработала ПВО
В ночь на 2 марта россияне совершили очередную террористическую атаку дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136". На Одесскую область из акватории Черного моря враг направил 8 ударных беспилотников.
В течение часа подразделения ПВО в интенсивном режиме отражали эту атаку. Силами и средствами ПВО удалось сбить 7 беспилотников.
Один из дронов во время маневров среди жилых кварталов Одессы попал в 9-этажный дом спального района. Часть подъезда из 18 квартир разрушена,
– добавили в Силах обороны.
В эфире телемарафона начальница Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк добавила, что этой ночью враг прицельно атаковал Одесский регион таким образом, чтобы "Шахеды" заходили на удар с прибрежной территории. Она отметила, что силы и средства ПВО работали очень интенсивно, ведь враг почти одновременно атаковал беспилотниками, которые залетали с разных направлений.
Ночью враг терроризировал Одессу
- После полуночи 2 марта враг прицельно атаковал Одессу дронами-камикадзе. Тревогу в области объявили в 00:37, а уже после 1 часа – раздались взрывы. В Силах обороны Юга предупредили, что идет боевая работа.
- Под ударом врага оказались многоэтажки и критическая инфраструктура. В частности, результате российской атаки в городе повреждены инженерные сети и котельная. Дома, расположены вблизи, пришлось отключить от отопления. Один из "Шахедов" попал в многоэтажку и разрушил 18 квартир в одном из подъездов.
- К сожалению, не обошлось без погибших. По состоянию на 07:00 известно об одном погибшем мужчине и 7 раненых. Среди пострадавших – 3-летний ребенок и беременная женщина. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция.
- В МВД сообщили, что к правоохранителям обратились родные 7 человек, которые не выходят на связь после ночной атаки. Вероятно, они могут быть под завалами.