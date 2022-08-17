Россияне атаковали ракетами Одесскую область

Ночью 17 августа оккупанты нанесли по Одесской области ракетный удар. Во время атаки почти по всей Украине объявляли воздушную тревогу.

Сейчас выясняются подробности атаки. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Детали обещают огласить со временем.

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В области – пожар

В местных телеграмм-каналах пишут, что, вероятно, в области было 2 "прилета". Информация об этом появилась около 03:20.

В результате одного из них возник сильный пожар. Местные жители видели яркое воспламенение и дым. Впрочем, эта информация официально не подтверждена.

Обстрелы в других регионах

Ночью воздушную тревогу объявляли по всем областям, кроме западных. Мощные взрывы слышали в Николаеве, в разных районах города. Мэр Александр Сенкевич заявил о сильных обстрелах россиян. К сожалению, есть попадание в гражданские объекты и повреждение жилых домов. Все необходимые службы работают на местах, но более подробную информацию обнародуют с утра.

В Харькове около 04:40 тоже услышали взрывы. Предварительно они звучали за пределами города. Власти еще не комментировали эти сообщения.

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