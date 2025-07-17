Оккупанты атаковали Украину более 60 дронами: сколько целей сбила ПВО
- Российская армия атаковала Украину 64 дронами, из которых 59 были типа "Шахед".
- По предварительным данным, ПВО сбила 36 дронов типа Shahed и 5 дронов-имитаторов, 23 дрона попали в 5 локациях.
- Основное направление удара – Днепропетровская область.
Российская армия ночью 17 июля атаковала Украину беспилотниками типа "Шахед" и дронами других типов. По вражеским целям работала наша ПВО.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Какое количество вражеских дронов удалось уничтожить ПВО?
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что в ночь на 17 июля (с 20:30 16 июля) противник атаковал Украину 64 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений:
- Курск,
- Миллерово,
- Приморско-Ахтарск в России.
59 из вражеских дронов были именно "Шахеды". Основное направление удара – Днепропетровская область.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито 36 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. Кроме того, 5 дронов-имитаторов – локально потеряны/заглушены РЭБ,
– написали военные.
Как отработала ПВО ночью 17 июля / Инфографика Воздушных сил ВСУ
Также зафиксировано попадание 23 БПЛА в 5 локациях.
К слову, ночью 17 июля Россия массированно атаковала Днепр дронами. В результате этого погиб один человек, еще 5 пострадали.