Оккупанты атаковали Винницкую область: есть попадание в объект критической инфраструктуры
22 марта 2024, 06:17Читати новину українською
Утром, 22 марта, оккупанты нанесли очередной циничный массированный удар по территории Украины. В Винницкой области есть попадание в объект критической инфраструктуры.
Оккупанты применяли гибридную тактику и атаковали одновременно БпЛА и крылатыми ракетами. Об этом сообщил председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов.
Смотрите также На Ивано-Франковщине взрывы: оккупанты ударили крылатыми ракетами
Оккупанты били по Виннице
Во время массированной атаки Украины российские дроны и ракеты 22 марта атаковали Винницкую область.
Вследствие этого есть попадание в один из объектов инфраструктуры.
Председатель Областной военно-гражданской администрации призвал жителей региона оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.
Массированный обстрел Украины 22 марта
- 22 марта, утром, российские войска начали масштабный обстрел территории Украины, что привело к объявлению воздушной тревоги по всей стране.
- Взрывы были слышны в Днепре, Запорожье, где произошли ряд взрывов, Харькове и Кривом Роге.
- Во многих городах Украины фиксируют проблемы с электроснабжением.