Оккупанты атаковали Винницкую область: есть попадание в объект критической инфраструктуры

Утром, 22 марта, оккупанты нанесли очередной циничный массированный удар по территории Украины. В Винницкой области есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Оккупанты применяли гибридную тактику и атаковали одновременно БпЛА и крылатыми ракетами. Об этом сообщил председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов.

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Оккупанты били по Виннице

Во время массированной атаки Украины российские дроны и ракеты 22 марта атаковали Винницкую область.

Вследствие этого есть попадание в один из объектов инфраструктуры.

Председатель Областной военно-гражданской администрации призвал жителей региона оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Массированный обстрел Украины 22 марта