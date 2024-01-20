Оккупанты в очередной раз запускали "Шахеды": в ряде регионов была воздушная тревога

Российские оккупанты продолжают совершать террористические атаки по Украине. Вечером 19 января враг в очередной раз запустил "Шахеды".

В ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. Людей просили немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, потому что оно спасает жизнь.

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Кроме того, люди напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео работу защитников украинского неба. Распространение таких кадров – запрещено.

20 января

02:38 Отбой по всей территории Украины.

02:08 Повсюду отбои воздушной тревоги, кроме Николаева и Херсона. Там все еще сохраняется угроза баллистики.

01:56 Отбой воздушной тревоги в Винницкой области. Тем временем Воздушные силы пишут: "Группа ударных БПЛА приближается к Староконстантинову!"

01:47 Воздушная тревога в Николаевской и Херсонской областях.

01:34 Воздушная тревога в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

01:33 Воздушные силы пишут: "Группа ударных БПЛА движется из Житомирской области в Хмельницкий, направление движения Староконстантинов!"

01:32 Тем временем воздушную тревогу объявили на Хмельнитчине.

01:30 Отбой воздушной тревоги в Киевской области.

01:24 Отбой воздушной тревоги Черкасской области.

01:01 Отбой воздушной тревоги в Кировоградской области.

00:54 Воздушные силы предупреждают: "Группа ударных БПЛА на границе Киевской и Житомирской областей движется в направлении Житомира!"

00:53 Воздушная тревога также в Житомирской области.

00:47 Воздушные силы пишут: "Винницкая область – угроза применения врагом ударных БПЛА!"

00:27 Воздушную тревогу объявили в Киевской области.

00:19 Отбой воздушной тревоги Николаевской области.

19 января

23:21 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы для Николаевской и Одесской областей.

22:27 Воздушные силы предупредили об угрозе для Черкасской области.

22:03 Воздушные силы обновили данные о движении "Шахедов". Пока одна группа находится в Кировоградской области и держит курс на север. Вторая группа – на территории Одесской области, движется в сторону Винницкой области. Третья и Четвертая группы – в Николаевской области. Еще одна – на Херсонщине.

22:00 Воздушную тревогу объявили на территории таких областей: Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Одесская, Луганская.

22:38 Воздушные силы объявили об угрозе для Кировоградской области.

22:34 Четвертая группа "Шахедов" – из Херсонской области на территорию Николаевской.

21:26 Из Николаевской области "Шахеды" двигаются на территорию Одесской области.

21:19 Еще одна группа "Шахедов" - в сторону Херсонщины.

21:13 Защитники украинского неба заявили о движении еще одной группы "Шахедов". Ее зафиксировали на территории Николаевской области.

20:30 Воздушные силы сообщили, что для Херсонской и Николаевской области есть угроза атаки дронами-камикадзе.