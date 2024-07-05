Оккупанты атакуют "Шахедами": на Киевщине работает ПВО
5 июля 2024, 00:53Читати новину українською
Оккупационная армия запустила ударные БпЛА на Украину. В Киевской области работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
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На Киевщине работает ПВО
Поздно вечером 4 июля Россия запустила в сторону Украины "Шахеды". Уже в 00:40 5 июля в воздушном пространстве Киевской области был зафиксирован ударный БпЛА.
В Киевской ОВА сообщили, что силы ПВО работают по вражеским целям.
Там попросили находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.
Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,
– говорится в сообщении.