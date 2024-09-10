Россия утром запустила беспилотники: под ударом Киевщина и несколько областей
Одинокий дрон путешествует по Украине утром 10 сентября. Впрочем, беспилотников может быть и несколько. 24 Канал следит за движением БПЛА, опираясь на данные от Воздушных сил и мониторинговых каналов.
Ночью и утром Россия уже била "Шахедами" по Украине. В Черкасской и Сумской областях поражены инфраструктурные объекты, есть раненые.
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Где летят дроны утром 10 сентября
Те дроны, которые на Киевщине, движутся на Белую Церковь, пишут Воздушные силы. Дроны летят в Черкасскую область – ВС. Пуски УАБов на Сумщине и Донетчине. ВС: Киевская область – угроза применения ударных БПЛА! Тревога на Киевщине. В столице сирены пока не звучали. Есть ракетная опасность для Полтавщины, информируют Воздушные силы. Мониторинговые сообщества сообщают, что неустановленный БПЛА на Черниговщине движется юго-западным курсом в сторону Полтавщины. Пуски УАБов на Черниговщине. ВС: Сумская область – угроза применения ударных БПЛА. Неустановленный БПЛА на Сумщине курсом на Черниговщину, пишут мониторы. Они предположили, что это SuperCam.
Где сейчас тревога
Те дроны, которые на Киевщине, движутся на Белую Церковь, пишут Воздушные силы.
Дроны летят в Черкасскую область – ВС.
Пуски УАБов на Сумщине и Донетчине.
ВС: Киевская область – угроза применения ударных БПЛА!
Тревога на Киевщине. В столице сирены пока не звучали.
Есть ракетная опасность для Полтавщины, информируют Воздушные силы.
Мониторинговые сообщества сообщают, что неустановленный БПЛА на Черниговщине движется юго-западным курсом в сторону Полтавщины.
Пуски УАБов на Черниговщине.
ВС: Сумская область – угроза применения ударных БПЛА.
Неустановленный БПЛА на Сумщине курсом на Черниговщину, пишут мониторы. Они предположили, что это SuperCam.