Россия утром запустила беспилотники: под ударом Киевщина и несколько областей

Одинокий дрон путешествует по Украине утром 10 сентября. Впрочем, беспилотников может быть и несколько. 24 Канал следит за движением БПЛА, опираясь на данные от Воздушных сил и мониторинговых каналов.

Ночью и утром Россия уже била "Шахедами" по Украине. В Черкасской и Сумской областях поражены инфраструктурные объекты, есть раненые.

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Где летят дроны утром 10 сентября