Оккупанты беспощадно бьют по мирным жителям Луганщины: есть погибший, 10 человек спасли

12 апреля 2022 , 21:18
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Источник:

телеграм главы Луганской ОВА

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что россияне активно обстреливают все свободные города в регионе. Он добавил, что российские захватчики стреляют из тяжелого вооружения.

Гайдай добавил, что один человек погиб, 10 – удалось спасти.

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Оккупанты обстреливают Луганщину

Сергей Гайдай сообщил, что враг продолжает интенсивно использовать авиацию и тактические ракетные комплексы. По его словам, в течение дня захватчики прилагали усилия для того, чтобы улучшить свое тактическое роу в районах нескольких населенных пунктов. Речь идет о:

  • Попасной,
  • Степном,
  • Рубежном,
  • Нижнем.

Однако успеха враг не достиг. Кроме того, инженерные подразделения армии противника пытаются восстановить железнодорожные мосты в районе Сватового. В результате мощных обстрелов врага Северодонецка, Рубежного, Кременной, Новодружеска оккупанты повредили:

  • примерно 17 объектов,
  • 8 частных жилых домов,
  • 6 хозяйственных сооружений,
  • 1 объект инфраструктуры.

В городе Кременная загорелась крыша склада общей площадью 200 квадратных метров. Враг продолжает обстреливать Луганщину.

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Автор: Віта Свірневська