Оккупанты беспощадно бьют по мирным жителям Луганщины: есть погибший, 10 человек спасли
Источник:телеграм главы Луганской ОВА
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что россияне активно обстреливают все свободные города в регионе. Он добавил, что российские захватчики стреляют из тяжелого вооружения.
Гайдай добавил, что один человек погиб, 10 – удалось спасти.
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Оккупанты обстреливают Луганщину
Сергей Гайдай сообщил, что враг продолжает интенсивно использовать авиацию и тактические ракетные комплексы. По его словам, в течение дня захватчики прилагали усилия для того, чтобы улучшить свое тактическое роу в районах нескольких населенных пунктов. Речь идет о:
- Попасной,
- Степном,
- Рубежном,
- Нижнем.
Однако успеха враг не достиг. Кроме того, инженерные подразделения армии противника пытаются восстановить железнодорожные мосты в районе Сватового. В результате мощных обстрелов врага Северодонецка, Рубежного, Кременной, Новодружеска оккупанты повредили:
- примерно 17 объектов,
- 8 частных жилых домов,
- 6 хозяйственных сооружений,
- 1 объект инфраструктуры.
В городе Кременная загорелась крыша склада общей площадью 200 квадратных метров. Враг продолжает обстреливать Луганщину.
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