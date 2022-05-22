Оккупанты беспощадно гатят на Криворожском направлении из "Градов", "Смерчей" и "Торнадо"

Российские войска в течение дня 22 мая продолжали жесткие обстрелы на Криворожском направлении. Они атакуют из реактивных систем залпового огня.

Зафиксированы случаи обстрелов "Градами", "Торнадо" и "Смерчами". Подробно описал ситуацию в своем отчете за день глава Криворожской военной администрации Александр Вилькул. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его обращение.

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Обстреливали несколько общин

Россияне не просто обстреливают мирных жителей, а используют, в частности, кассетные боеприпасы. Были обстрелы в районе нескольких общин:

Нововоронцовской;

Высокопольское;

Кочубеевской;

Апостоловской.

Это вооружение крайне опасно для гражданских

Следует отметить, что кассетные боеприпасы запрещены Женевской конвенцией. Это обусловлено тем, что они крайне опасны для мирного населения в зоне боевых действий.

С начала войны наши пиротехники и саперы уже ликвидировали более 1500 этих варварских боеприпасов (Кассетных – 24 канал). Они могут взорваться, уже находясь на земле, через сутки, некоторые могут в течение недели или месяца,

– акцентировал Вилкул.

Он добавил, что иногда бывают и взрывы от смены температур. При этом некоторые из таких взрывных устройств могут быть незаметны. Например, когда застряли в земле под травой.



Найден недавно российский кассетный боеприпас / Фото Нацполиции

Сильно пострадал пожилой мужчина

Глава администрации рассказал, что в этот день произошло ужасное событие в селе Малая Костромка. Там мирный житель собрал 7 таких "кассет". Он принес их в свой дом и начал разбирать. Это привело к взрыву.

Пожилой мужчина выжил, но сильно пострадал и попал в больницу. В общей сложности с 24 февраля в Криворожском районе от взрыва кассетных боеприпасов погибли уже шесть человек погибли.

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Если вы видите подозрительные предметы, не подходите к ним и не берите. Следует немедленно звонить по телефону 101 и 102. Ведь соблюдение таких правил может спасти жизнь. ТакжеПоскольку кассетные боеприпасы не похожи на обычные снаряды, они могут поднимать их из любопытства. Часто жертвами этого типа вооружения становятся именно несовершеннолетние.