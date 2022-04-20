Оккупанты беспощадно обстреливают Донецкую область: есть погибшие и раненые

20 апреля 2022 , 10:33
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Источник:

телеграм Нацполиции Украины

За прошедшие сутки, 19 апреля, оккупанты обстреляли сразу 12 населенных пунктов на Донбассе. В результате ударов погибли мирные жители, есть раненые.

По данным украинских правоохранителей, разрушения получили по меньшей мере 30 гражданских объектов.

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Целью российских оккупантов стали: жилые дома, школа, детский сад, предприятия, магазины, железнодорожный путь.

В целом за прошедшие сутки оккупанты ударили по следующим населенным пунктам Донбасса:

  • Мариуполь,
  • Авдеевка,
  • Угледар,
  • Марьинка,
  • Краматорск,
  • Новогродовка,
  • Торецк,
  • Николаевка,
  • Благодатное,
  • Орловка,
  • Рубцы,
  • Приволье.

Враг обстреливал мирное население ракетами из реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.

Украинские правоохранители открыли уголовные производства по нескольким статьям, в частности:

  • 438 – о нарушении законов и обычаев войны,
  • 110 – о посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Автор: Альона Захарова