Оккупанты беспощадно обстреливают Донецкую область: есть погибшие и раненые
Источник:телеграм Нацполиции Украины
За прошедшие сутки, 19 апреля, оккупанты обстреляли сразу 12 населенных пунктов на Донбассе. В результате ударов погибли мирные жители, есть раненые.
По данным украинских правоохранителей, разрушения получили по меньшей мере 30 гражданских объектов.
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Целью российских оккупантов стали: жилые дома, школа, детский сад, предприятия, магазины, железнодорожный путь.
В целом за прошедшие сутки оккупанты ударили по следующим населенным пунктам Донбасса:
- Мариуполь,
- Авдеевка,
- Угледар,
- Марьинка,
- Краматорск,
- Новогродовка,
- Торецк,
- Николаевка,
- Благодатное,
- Орловка,
- Рубцы,
- Приволье.
Враг обстреливал мирное население ракетами из реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.
Украинские правоохранители открыли уголовные производства по нескольким статьям, в частности:
- 438 – о нарушении законов и обычаев войны,
- 110 – о посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Оккупанты беспощадно лупят по Донетчине / Фото Нацполиции
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