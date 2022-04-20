За даними українських правоохоронців, руйнувань зазнали щонайменше 30 цивільних об'єктів.
Важливо На Донецькому напрямку ворог штурмує Мар'їнку та "Азовсталь" у Маріуполі
Ціллю російських окупантів стали: житлові будинки, школа, дитячий садок, підприємства, магазини, залізнична колія.
Загалом упродовж минулої доби окупанти вдарили по таких населених пунктах Донеччини:
- Маріуполь,
- Авдіївка,
- Вугледар,
- Мар’їнка,
- Краматорськ,
- Новогродівка,
- Торецьк,
- Миколаївка,
- Благодатне,
- Орлівка,
- Рубці,
- Привілля.
Ворог обстрілював мирне населення ракетами, з реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії.
Українські правоохоронці відкрили кримінальні провадження за кількома статтями, зокрема:
- 438 про порушення законів і звичаїв війни,
- 110 про посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.
Окупанти нещадно гатять по Донеччині / Фото Нацполіції
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