По освобожденному Купянску россияне постоянно стреляют: много местных выезжает из города

Несмотря на то, что украинские защитники освободили Купянск, жители города все еще не могут чувствовать себя в безопасности. Оккупанты сильно обстреливают город, разрушая инфраструктуру и гражданские объекты.

Об этом рассказала журналистка 24 канала, которая сейчас находится на месте событий. Оккупантам пришлось бежать из Купянска, поэтому сейчас они пытаются отомстить, постоянно обстреливая его.

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Местные массово покидают город

На улицах очень мало местных. Большинство скрывается от взрывов и планирует уезжать.

Один из жителей Купянска отмечает, что в Купянске осталось не так много людей. Никуда не переезжают только те, кому некуда ехать.

Магазины не работают. Многие просто разбомблены. Оккупанты разбомбили даже местный рынок.

Живем потихоньку. То, что здесь выстрелы, взрывы – это так. Никому неприятно (на фоне раздаются звуки взрыва)...,

– делится местный житель с журналисткой.

По словам журналистки 24 канала Анны Черненко, город сильно разбит. Уничтожены некоторые жилые дома.

Местных на улицах за несколько часов встретили с десяток. Все прячутся и хотят уезжать. Сейчас оккупанты начали сильно бить. При нас прилетело несколько раз по городу, и в частности на рынок, там загорелся пожар – говорит Анна.

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Ситуация в Купянске: коротко, что нужно знать

10 сентября ВСУ вошли в Купянск. Оккупанты скрылись из города, а российские пропагандисты написали, что войска были вынуждены отступить, ведь ситуация сложная.

ВСУ вошли в Купянск. Оккупанты скрылись из города, а российские пропагандисты написали, что войска были вынуждены отступить, ведь ситуация сложная. В "администрации" россиян в освобожденном Купянске нашли следы крови, алкоголь и шприцы. Также стало известно, что оккупанты проверяли личные дела всех взрослых и даже детей в Купянске.

Впоследствии сотрудники СБУ рассказали, что захватчики содержали незаконно заключенных украинцев в бесчеловечных условиях. В камере на 140 мест разместили 400 человек. Также там были обнаружены следы крови.

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