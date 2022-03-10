Оккупанты беспощадно обстреляли поселок Гоголев возле Броваров: пострадал ребенок
10 марта 2022 , 20:25Читати новину українською
Источник:телеграм "Оперативный ВСУ"
Путинские террористы не останавливаются и продолжают совершать геноцид украинского народа. Россияне беспощадно обстреляли поселок в Киевской области.
Маленькая девочка получила ранение
Утром 10 марта враг совершил обстрел села Гоголев возле Броваров. Обстрел произошел в промежутке между 3 и 6 утра.
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Сообщается, что оккупанты выпустили две ракеты. В результате уничтожены и изуродованы дома.
К счастью, никто не погиб. Но маленькая девочка получила ранения.
Оккупанты беспощадно обстреляли поселок Гоголев возле Броваров / Фото телеграм "Оперативный ВСУ"
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