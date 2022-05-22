Оккупанты били по Гуляйполю "Градами" и разрушили исторический дом: ситуация на Запорожье

Российские оккупанты продолжают атаковать украинские города. В частности, 21 мая захватчики обстреляли из "Градов" Гуляйполе и разрушили исторический дом мещан Мелешковых

В Запорожской ОВО рассказали, что российские военные активизировали ведение воздушной разведки с применением беспилотников. В частности, в районе населенных пунктов Орехов, Гуляйполе, Любимовке, Успеновке, Приютном и Зеленом Гае.

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Россияне гатят по населенным пунктам Запорожья

Захватчики активно проводят инженерные и фортификационные работы в Запорожье. Это они делают для того, чтобы при необходимости перейти к обороне. Также в области фиксируют перемещение колонн вражеской военной техники.

В то же время кафиры 21 мая обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов;

Ольговское,

Затишье,

Гуляйполе,

Орехов,

Новоданиловка,

Каменское.

В Гуляйполе захватчики били по городу "Градами" и разрушили исторический дом мещан Мелешковых, который расположен на Соборной улице. Кроме того, враги уничтожили в Орехове школу и дом горисполкома – старое и красивое здание.

20 мая 2022 года в Гуляйполе в результате российских обстрелов в комнате жилого дома горели домашние вещи. Спасатели ГСЧС локализовали пожар. За селом Веселянка Запорожского района группой разминирования ГСЧС изъята и обезврежена граната ПГ-7М современного производства,

– добавили в ОВА.

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Оккупанты воруют лекарства и заставляют мирных жителей рассчитываться рублями

В Михайловке российские военные вместе с коллаборантами похитили медикаменты из местной аптеки. После этого они анонсировали открытие так называемой "первой муниципальной аптеки" с лекарством украинского производства.

В свою очередь жители Мелитополя рассказали, что захватчики постоянно нарушают правила дорожного движения и "развлекаются" на дороге. В частности, они переехали легковой автомобиль, в салоне которого зажало женщину. Пострадавшая находится в местной больнице. Свою причастность к инциденту россияне, как всегда, отрицают.

В Днепрорудном захватчики начали выдавать по 10 тысяч рублей в обмен на персональные данные украинцев. Кроме того, в Васильевке оккупационная администрация утвердила курс валют на уровне 10 гривен за 25 рублей. Если предприниматели отказываются продавать товары за валюту страны-агрессорки, то с ними проводят "профилактическую беседу".

В то же время, коллаборант Евгений Балицкий в Мелитополе постановил, что с 20 мая субъекты хозяйствования могут использовать для расчетов как гривны, так и рубли. В свою очередь, безналичные расчеты можно производить только в рублях. Предатель также утвердил преступный курс валют – 2 рубля за 1 гривну.

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Мирные жители пытаются покинуть оккупированные территории

В районе Васильевки наконец-то началось движение автомобилей после длительного блокирования захватчиками проезда мирных жителей, желающих покинуть временно оккупированные территории Запорожской области.

За трое суток ожидания там собралось около тысячи автомобилей из разных населенных пунктов Запорожской области. Прорваться в Запорожье удалось лишь части машин,

– отметили в ОВА.

Также 20 мая 10 человек задержали и доставили в отделения полиции за нарушение правил комендантского часа. Среди них были 9 мужчин и одна женщина. В региональные территориальные центры комплектации и социальной поддержки передали 2 человека, которым вручили повестки.

Кроме того, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения патрульная полиция составила 2 протокола. Автомобили у нарушителей изъяли.

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В Запорожье возобновляют электроснабжение

"Запорожьеоблэнерго" 20 мая возобновило энергоснабжение в 290 домах в селах Роботино и Новопрокоповка. Также специалисты заживили часть обесточенных абонентов Ореховских электросетей – свет вернули 1047 потребителям.

Однако из-за вражеских обстрелов возникли новые повреждения в Бильмацких сетях. В результате обесточили 500 домов. Бригады энергетиков не имели возможности проводить аварийно-восстановительные работы из-за активных боевых действий и отсутствия доступа к местам повреждения электросетей.

Кроме этого, в Запорожье украинские защитники продолжают уничтожать захватчиков. В частности, Силы обороны вместе с представителями Движения Сопротивления уничтожили вблизи Мелитополя радиолокационные станции кафиров, которые глушили связь и проводили разведку.

Также благодаря слаженным действиям с партизанами украинские стрелки ликвидировали несколько артиллерийских систем российской армии. Захватчики ответили на свои поражения ужесточением контроля на блокпостах и проверками не только частных авто, но и общественного транспорта в Мелитополе.

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