Оккупанты бьют по "Азовстали": защитники потеряли связь с полевым госпиталем и ранеными

Российские оккупанты продолжают атаковать завод "Азовсталь" – единственное место, где противнику оказывают сопротивление защитники Мариуполя, и которое не удалось взять захватчикам.

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар, известный как "Калина", сообщил, что сейчас оккупанты продолжают обстрелы, а наши защитники потеряли связь с полевым госпиталем и ранеными, передает 24 канал.

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Люди, которые эвакуируют раненых, не выходят на связь

Обстрелы продолжаются. По состоянию на сейчас об эвакуации раненых вообще тишина. И мы не знаем, будут их эвакуировать, когда их будут эвакуировать, И те люди, которые занимаются этим, пока не выходили на связь,

– сообщил "Калина".

Он добавил, что в результате ночных обстрелов и бомбардировок, которые продолжались всю ночь, есть раненые.

Над госпиталем работает авиация, и у нас даже нет с ними связи. Мы даже не знаем, куда их всех эвакуировать,

– рассказал о критической ситуации Паламар.

Напомним, что сегодня утром защитники, которые находятся на "Азовстали", сообщили, что за прошедшие сутки на территорию завода было совершено 34 вылета самолетов, в том числе 8 вылетов стратегических бомбардировщиков.

Бойцы рассказывают, что оккупанты для обстрелов безостановочно используют корабельную и ствольную артиллерию, РСЗО, реактивную установку "УР-77", танки и другое вооружение.

Противник не останавливается в попытках захватить украинскую крепость и продолжает ежедневно осуществлять штурмы при поддержке пехоты,

– отметили "азовцы".

Более 600 раненых нуждаются в помощи

Напомним, что по состоянию на 27 апреля в Мариуполе известно о более 600 раненых, которым нужна медицинская помощь. В военном госпитале, с которым сегодня была потеряна связь, ожидают спасения.

Украинские защитники призывают провести процедуру extraction. Без этого, по словам морпеха Сергея "Волины", люди просто погибнут. Ведь для лечения раненых нет ни условий, ни медикаментов, ни персонала, который мог бы помочь. Среди раненых есть как военные, так и гражданские люди.

Братские могилы: ужасы Мариуполя

В блокадном Мариуполе спутники зафиксировали по меньшей мере три братских могилы длиной в несколько сотен метров. В них похоронены около 10 тысяч мирных жителей города.

Добавим, что сначала спутник зафиксировал братскую могилу в оккупированном россиянами поселке Мангуш, что недалеко от Мариуполя. Вероятное место массового захоронения протягивается на более 300 метров.

Второе место массовых захоронений нашли рядом с кладбищем оккупированного Виноградного. По предварительным данным, размер братских могил там составляет 45 на 25 метров.

Еще одно – третье место массового захоронения – зафиксировали в поселке Старый Крым, всего в 5 километрах от Мариуполя. Протяженность братской могилы составляет более 200 метров.

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