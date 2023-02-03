Готовятся к полномасштабному наступлению, – Гайдай о блокировании интернета в Луганской области

В части оккупированной Луганской области российские захватчики отключили мобильный интернет. Это может свидетельствовать о том, что враг готовится к полномасштабному вторжению.

Пропаганде и связи Россия уделяет огромное внимание. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

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Гайдай отметил, что первое, что оккупанты делали, когда заходили в Рубежное или Северодонецк – глушили украинскую связь и пытались быстро наладить свою. К сожалению, у россиян это получалось.

Боятся, что местные передадут информацию

Оккупанты полностью отключают доступ даже к мобильному интернету.

Это свидетельствует, что с одной стороны они готовятся к полномасштабному наступлению.

– рассказал Гайдай.

С другой стороны, россияне боятся, чтобы местные жители не передавали украинским защитникам информацию о расположении вражеской техники и личного состава.

Какая ситуация в Луганской области

В разведке Минобороны сообщили, что Путин хочет, чтобы россияне до марта оккупировали Донецкую и Луганскую области. Диктатор дал соответствующий приказ.

По словам главы ОВА, обострение идет и со стороны Белогоровки, и со стороны Кременной. Там оккупанты бросают больше людей в наступление, но силы обороны сдерживают это. Сегодня ВСУ контролируют ситуацию.

Кроме того, россияне заблаговременно объявляют о взятии населённого пункта – это не соответствует действительности.

В заключение Гайдай рассказал, что в прифронтовых населенных пунктах до сих пор остаются люди. Власти постоянно настаивают на эвакуации.