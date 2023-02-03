Пропаганді та зв'язку Росія приділяє дуже багато уваги. Про це заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.
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Гайдай зазначив, перше, що окупанти робили, коли заходили в Рубіжне чи Сєвєродонецьк –глушили український зв'язок та намагались швидко налагодити свій. На жаль, в росіян це виходило.
Бояться, що місцеві передадуть інформацію
Окупанти повністю вимикають доступ навіть до мобільного інтернету.
Це свідчить, що з одного боку вони готуються до повномасштабного наступу,
– розповів Гайдай.
З іншого – росіяни бояться, щоб місцеві жителі не передавали українським захисникам інформацію про розташування ворожої техніки й особового складу.
Яка ситуація на Луганщині
За словами глави ОВА, загострення йде і з боку Білогорівки, і з боку Кремінної. Там окупанти кидають більше людей в наступ, але сили оборони стримують це. Сьогодні ЗСУ контролюють ситуацію.
Крім того, росіяни завчасно оголошують про взяття населеного пункту – це не відповідає дійсності.
Насамкінець Гайдай розповів, що у прифронтових населених пунктах досі залишаються люди. Влада постійно наполягає на евакуації.