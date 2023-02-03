Пропаганді та зв'язку Росія приділяє дуже багато уваги. Про це заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

До теми Росіяни заблокували інтернет на Луганщині, щоб приховати переміщення військ, – ISW

Гайдай зазначив, перше, що окупанти робили, коли заходили в Рубіжне чи Сєвєродонецьк –глушили український зв'язок та намагались швидко налагодити свій. На жаль, в росіян це виходило.

Бояться, що місцеві передадуть інформацію

Окупанти повністю вимикають доступ навіть до мобільного інтернету.

Це свідчить, що з одного боку вони готуються до повномасштабного наступу,

– розповів Гайдай.

З іншого – росіяни бояться, щоб місцеві жителі не передавали українським захисникам інформацію про розташування ворожої техніки й особового складу.

Зверніть увагу! У розвідці Міноборони повідомили, що Путін хоче, аби росіяни до березня окупували Донецьку і Луганську області. Диктатор дав відповідний наказ.

Яка ситуація на Луганщині

За словами глави ОВА, загострення йде і з боку Білогорівки, і з боку Кремінної. Там окупанти кидають більше людей в наступ, але сили оборони стримують це. Сьогодні ЗСУ контролюють ситуацію.

Крім того, росіяни завчасно оголошують про взяття населеного пункту – це не відповідає дійсності.

Насамкінець Гайдай розповів, що у прифронтових населених пунктах досі залишаються люди. Влада постійно наполягає на евакуації.