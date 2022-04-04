Оккупанты на блокпостах "охотятся" на мужчин, чтобы перетянуть в свое войско
4 апреля 2022 , 11:07Читати новину українською
Оккупанты продолжают применять бесчеловечное поведение на блокпостах. Враги пытаются "изымать" мужчин любого среди тех, кто пытается эвакуироваться из горячих точек.
Похоже на то, что враги пытаются их "призвать" в свое войско. За это на блокпостах возникают драки.
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Как рассказал корреспондент 24 канала в Запорожье, Мелитополе, захватчики пытаются раздавать "повестки людям призывного возраста с призывом вступить в "народного войска".
Не исключено, что это охота на украинских мужчин, которую затеяли оккупанты, имеет цель взять наших граждан к их войска,
– подчеркнул журналист.
На блокпостах в Запорожье драки из-за "мобилизации" оккупантов: смотрите видео