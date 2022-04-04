Оккупанты на блокпостах "охотятся" на мужчин, чтобы перетянуть в свое войско

Оккупанты продолжают применять бесчеловечное поведение на блокпостах. Враги пытаются "изымать" мужчин любого среди тех, кто пытается эвакуироваться из горячих точек.

Похоже на то, что враги пытаются их "призвать" в свое войско. За это на блокпостах возникают драки.

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Как рассказал корреспондент 24 канала в Запорожье, Мелитополе, захватчики пытаются раздавать "повестки людям призывного возраста с призывом вступить в "народного войска".

Не исключено, что это охота на украинских мужчин, которую затеяли оккупанты, имеет цель взять наших граждан к их войска,

– подчеркнул журналист.

На блокпостах в Запорожье драки из-за "мобилизации" оккупантов: смотрите видео