Схоже на те, що вороги намагаються їх "призвати" до свого війська. Через це на блокпостах виникають бійки.

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Як розповів кореспондент 24 каналу з Запоріжжя, у Мелітополі, загарбники намагаються роздавати "повістки" людям призовного віку із закликом вступити до "народного війська".

Не виключено, що це полювання на українських чоловіків, яке затіяли окупанти, має на меті взяти наших громадян до їхнього війська,

– наголосив журналіст.

На блокпостах у Запоріжжі бійки через "мобілізацію" окупантів: дивіться відео