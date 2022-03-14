Оккупанты боятся прямых боевых столкновений с ВСУ, – эксперт об изменении стратегии России

Уже к 19-му дню войны российские оккупанты почти полностью изменили военную стратегию. Сегодня вооруженные силы России почти не ведут активные боевые действия.

Изменение стратегии россиян

Однако до сих пор продолжают обстреливать жилые кварталы. Об этом рассказал военный эксперт Сергей Жданов в эфире 24 канала.

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Они (россияне – 24 канал) боятся прямых боевых столкновений с Вооруженными Силами Украины,

– заявил Жданов.

Поэтому они полностью сосредоточились на гражданских объектах и ​​мирном населении.

Более того, оккупанты считают, что чем больше они убьют гражданских и уничтожат наши города, тем быстрее ускорят победу. К сожалению, сейчас именно так себя ведет Россия в целом.