Оккупанты и дальше будут наносить авиаудары по Чернигову, – глава ОВА Чаус

Глава Черниговской военной администрации Вячеслав Чаус — уверен, что оккупанты и дальше будут осуществлять авиаудары по Чернигову. Это произойдет, прежде всего, сегодня, 4 марта.

Прямая речь Чауса:

Процесс в городе относительно правопорядка – контролируемый. Это хорошо.

А что не хорошо. Уверен, что оккупанты сегодня и дальше будут наносить авиаудары по Чернигову. Это плохо, ведь враг попадает в гражданскую инфраструктуру.

К теме Появилось новое видео с места авиаудара по жилым домам Чернигова

Смотрите видеообращение Вячеслава Чауса о ситуации на утро 4 марта