Оккупанты и дальше будут наносить авиаудары по Чернигову, – глава ОВА Чаус
4 марта 2022 , 12:03Читати новину українською
Источник:фейсбук Вячеслава Чауса
Глава Черниговской военной администрации Вячеслав Чаус — уверен, что оккупанты и дальше будут осуществлять авиаудары по Чернигову. Это произойдет, прежде всего, сегодня, 4 марта.
Прямая речь Чауса:
Процесс в городе относительно правопорядка – контролируемый. Это хорошо.
А что не хорошо. Уверен, что оккупанты сегодня и дальше будут наносить авиаудары по Чернигову. Это плохо, ведь враг попадает в гражданскую инфраструктуру.
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Смотрите видеообращение Вячеслава Чауса о ситуации на утро 4 марта