Пряма мова Чауса:

Процес у місті щодо правопорядку – контрольований. Це добре.

А що не добре. Впевнений, що окупанти й наділ сьогодні завдаватимуть авіаудари по Чернігову. Це погано, адже ворог влучає у цивільну інфраструктуру. Жоден воєнний об’єкт не постраждав. 3 березня ми втратили кілька шкіл і будинків. На жаль, є втрати серед цивільних.​

Тому у мене прохання. Такі провокації та такі масовані удари роблять з однією метою – для того, щоб була повна деморалізація. Щоб ми були втомленими та вбитими. І щоб у нас навіть не було думки щодо якогось опору.​

Але ворог помиляється. Я спілкуюся з багатьма людьми: всі – готові до того, що ворог зайде в місто. Сподіваюся, що це не трапиться, адже ЗСУ працюють: зараз постійно точаться бої на в’їзді до міста.

Але, будь ласка, холодна голова. ЗСУ працюють, цивільне населення займається волонтерством, влада займається життєдіяльністю сіл і міст, а також області загалом.

До теми З'явилось нове відео з місця авіаудару по житлових будинках Чернігова

Дивіться відео звернення В'ячеслава Чауса про ситуацію станом на ранок 4 березня

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