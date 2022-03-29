Оккупанты до сих пор блокируют Чернигов: обстреливают гражданские и военные объекты

Оккупанты продолжают цинично обстреливать Чернигов. Ведут огонь просто по всему: и по гражданским, и по военным зданиям.

По данным Генштаба, ситуация на Северском направлении особо не изменилась.

К теме Уже не так смелы: в минобороны России официально заявили, что отходят от Киева и Чернигова

Российские оккупанты до сих пор блокируют Чернигов. Мирные жители особенно страдают, ведь враг также обстреливает гражданские объекты.

На Северском направлении обстановка остается без существенных изменений. Противник продолжает блокировать Чернигов, наносить огневое поражение по гражданским и военным объектам.

Напомним, недавно оккупанты заявили, что отводят подразделения из Киевской и Черниговской областей. Впрочем, по данным советника главы МВД Вадима Денисенко, заявление россиян – только слова. Сейчас в этих направлениях продолжаются интенсивные бои.

К теме – Мэр Чернигова Атрошенко не боится взрывов: смотрите видео